Segurança de presidente do Corinthians sofre tentativa de assalto no Rio

Augusto Melo, presidente do Corinthians, passou um susto na manhã desta quarta-feira, 2, no Rio. Ele caminhava pela orla da praia de Copacabana, onde o time paulista está hospedado, quando seu segurança foi alvo de uma tentativa de assalto. Segundo a assessoria do mandatário corintiano, ele passa bem e nenhum objeto acabou sendo roubado. Nenhum membro da diretoria estava com o executivo alvinegro no momento do incidente.

PUBLICIDADE A delegação do Corinthians está no Rio para a partida com o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil. Augusto Melo aproveitou a manhã livre para passear quando aconteceu o incidente. A ação foi realizada por dois suspeitos a bordo de uma motocicleta. Eles se aproximaram do grupo e um deles tentou arrancar uma corrente usada pelo segurança do presidente, mas sem sucesso. Um vídeo publicado pelo ge mostra uma das pessoas que estavam acompanhadas de Augusto tentando correr atrás dos assaltantes. “Tentaram roubar uma correntinha do meu segurança, mas não conseguiram”, disse Augusto Melo, em entrevista à TV Globo. O presidente prometeu “força máxima” para o confronto com o Flamengo e comentou imbróglio vivido pelos clubes nos últimos dias por causa da alteração na data do jogo de volta. “O mando de jogo é nosso. Não é questão de convocação de atletas, porque temos quatro convocados, vai estar equiparado. Existe uma logística, estamos em três competições. Vamos sofrer muito. Vamos para Cuiabá e depois tem a Conmebol (Sul-Americana).”

Augusto Melo, presidente do Corinthians, passou um susto nesta quarta-feira após seu segurança ser alvo de tentativa de assalto. Foto: Jose Manoel Idalgo/ Corinthians

Corinthians e Flamengo se enfrentam no Rio em clima pouco amistoso. A diretoria alvinegra reclamou bastante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos últimos dias após a entidade decidir alterar as datas dos jogos de volta da Copa do Brasil a pedido do time rubro-negro, e também do Atlético-MG, que enfrenta o Vasco. O clube paulista alega não ter sido consultado sobre a mudança, justificada pela Data Fifa e o calendário da Conmebol para as partidas decisivas da Libertadores e Sul-Americana.

Um personagem importante do confronto desta quarta é o goleiro Hugo Souza. Emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, o time do Parque São Jorge vai pagar R$ 500 mil aos cariocas para ter o arqueiro em campo no Maracanã. O jogador é considerado peça-chave no time de Ramón Díaz. Inicialmente, existia a expectativa de os paulistas realizarem a compra do jogador em 1º de outubro, mas o período para a compra do atleta estabelecido no contrato se inicia apenas no próximo dia 10.

A partida de volta está marcada para 20 de outubro, um domingo. O campeão da Copa do Brasil fica com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice receberá R$ 31,5 milhões, além da premiação acumulada ao longo das fases.