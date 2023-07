O anúncio de que o Carlo Ancelotti assumirá o comando da seleção brasileira a partir de junho 2024 feito por Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira, movimentou o mundo do futebol. Na Itália, país-natal do treinador do Real Madrid, a escolha da entidade foi vista com bons olhos. De acordo com o presidente da Serie A – o Campeonato Italiano –, é uma “notícia extraordinária” para o esporte italiano.

“É uma notícia extraordinária, um reconhecimento para todo o futebol italiano”, afirmou Lorenzo Casini, presidente da Lega Serie A, nesta quarta-feira. Vale lembrar que a Itália não se classificou para as duas últimas Copa do Mundo, na Rússia e no Catar.

Desde que Tite deixou a seleção brasileira, ao fim da Copa do Mundo de 2022, a CBF tinha Ancelotti como seu principal alvo para assumir o cargo. Ramon Menezes, treinador da seleção sub-20 e parte da comissão técnica permanente da entidade, comandou a equipe interinamente nos últimos amistosos, contra Marrocos, Guiné e Senegal.

“É o treinador mais vitorioso, e nós esperaremos felizes seu retorno à Itália após essa enésima experiência no exterior. É como um professor italiano que se torna reitor de Oxford”, comparou Casini, em referência ao prestígio que a seleção brasileira tem na história do esporte e também na Itália. Em comparação, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, aparece há anos entre as dez melhores instituições de ensino superior do mundo. De acordo com o ranking QS World, ela figura em terceiro lugar, atrás apenas de Harvard e MIT. Brasil e Itália decidiram Copas do Mundo em 1970 e 1994, por exemplo.

(FILES) Real Madrid's Italian coach Carlo Ancelotti gestures as he celebrates his team's victory during the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Real Madrid at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on May 28, 2022. Italian Carlo Ancelotti will be the coach of Brazil from the Copa America 2024, which will be played in June-July in the United States, once his contract with Real Madrid ends, a source from the Brazilian Football Confederation (CBF) told AFP on July 4, 2023. The entity confirmed minutes that Brazilian Fernando Diniz, from Fluminense of Rio de Janeiro, will lead the five-time champions for a year, until 'Carletto' takes over as coach. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

No Real Madrid, Ancelotti tem contrato até junho de 2024. O treinador ainda não se pronunciou, mas Ednaldo Rodrigues afirmou que há um acordo verbal do italiano com a entidade. Até lá, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, comandará a equipe em partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e amistosos.

A Copa América do próximo ano, primeira competição em que o Brasil terá Carlo Ancelotti em seu comando, acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho nos Estados Unidos. O torneio contará com 16 seleções, sendo dez da Conmebol e seis convidadas da Concacaf, a Confederação da América do Norte, Central e Caribe.

Esta será a primeira seleção que Ancelotti comandará em sua carreira. Por clubes, treinou Paris Saint-Germain, Chelsea, Bayern de Munique e Liverpool, além do Real Madrid. É o comandante como mais títulos na história do Champions League, com quatro troféus. Ele e o Real Madrid ainda não se manifestaram.