Presidente do Corinthians confirma pacotão de reforços durante cerimônia de posse

O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, anunciou durante sua cerimônia de posse nesta terça-feira os primeiros três reforços para a temporada 2024: o volante Raniele, o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palacios e o meia argentino Rodrigo Garro.

“Quero dar às boas-vindas a quatro grandes nomes do futebol internacional, três estrangeiros e um nacional. Fora esses teremos grandes surpresas até o final da próxima semana. Vamos transformar o Corinthians forte, com gestão honesta e transparente. Todo jogador contratado vocês saberão de que forma, porcentagem, valores. A partir de hoje será transparente”, afirmou.

Melo afirmou que com a atual gestão haverá uma análise de mercado, um “selo Corinthians”, nas contratações. “Acabou essa história de contratar o jogador pela indicação só do técnico. Todo nome sugerido terá que ser analisado pelo nosso Cifut, formado por especialistas de análise de mercado. Toda contratação terá o selo Corinthians, assim reduzimos a chance de ter um elenco montado por um técnico.

Novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, tomou posse nesta terça-feira Foto: Reprodução / TV Corinthians

“Nossa história mostra que temos espaço para jogadores com mais diferentes estilos: técnicos e raçudos, habilidosos e carregadores de piano, introspectivos e bad boys. Nossa história só não admite os indiferentes e que não deixam 101% dentro de campo. Só joga no Corinthians quem entender o que é o Corinthians”, afirmou.

Augusto Melo anunciou ainda um choque de gestão no clube. “A situação é pior do que imaginamos”, afirmou o dirigente, que informou ter contratado uma empresa de auditoria, a Ernst & Young, para analisar a situação financeira.

“A torcida não saberá só o que encontramos, mas como encontramos o Corinthians. A auditoria não é uma caça às bruxas, mas um instrumento para entendermos a situação do clube e lutarmos no dia a dia. Vamos lutar pela pacificação política, porque o nome do Corinthians é o que importa. Quero deixar claro, se alguém agiu de má fé, vai responder pelos seus atos”, prometeu.

Continua após a publicidade

“Chega de coleguismo, chega de indicações. O Corinthians daqui para frente será gerido por pessoas honestas, pessoas técnicas, capacitadas que irão nos ajudar a tirar o Corinthians desta situação”, acrescentou.

Gabigol? Depende do Flamengo

Augusto Melo afirmou que o clube já fez sua parte para contratar o atacante Gabigol, do Flamengo, e negou interesse em Roberto Firmino, que está no Al-Ahli. “Temos conversas adiantadas, depende deles agora. Nossa parte já fizemos”, afirmou Melo, que completou que o jogador tem as características corintianas. “Gostaria muito (de contratar o atacante)”. Questionado se já havia feito uma proposta concreta pelo jogador, o dirigente disse que não, mas que espera um posicionamento do Flamengo até a semana que vem. “Já demonstramos interesse.”

Vice-presidente de futebol do time carioca, Marcos Braz esteve presente na cerimônia de posse da nova gestão do Corinthians nesta terça, mas Augusto Melo disse que se tratou apenas de um gesto de boa vontade. “Da mesma maneira que estive na cerimônia do Marcelo Teixeira (novo presidente do Santos).”