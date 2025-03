Vídeo mostra Neymar chorando antes de jogo com Corinthians: ‘Corram por mim, por favor’

Neymar, desfalque do Santos na derrota para o Corinthians, neste domingo, por lesão, chorou no vestiário da Neo Química Arena, antes da partida pelas semifinais do Campeonato Paulista. O jogador ficou fora de ação por um desconforto muscular na coxa esquerda.

Em vídeo publicado pela NR Sports, empresa de gestão de imagem da família de Neymar que cuida da carreira do atleta, o atacante pode ser visto emocionado na preleção do time. “É muito difícil ficar fora nesses momentos. Vocês não sabem o que é estar na minha cabeça agora. É muito difícil, muito difícil. Estou tentando me controlar de todas as formas pra não demonstrar a tristeza que estou sentindo. Se puderem, corram por mim, por favor. Queria estar ali com vocês, correndo por cada um vocês. Vocês não sabem o desespero que está aqui dentro do meu coração, a vontade de jogar. Bom jogo, vão com Deus, se unam e não tem bola perdida, corram pelo companheiro”, disse .

Neymar assistiu à semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, do banco de reservas. Foto: Miguel Schincariol/AFP

Em entrevista à ESPN, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, explicou como o clube trabalhou para tentar contar com Neymar ao longo dos últimos dias. “Talvez alguns desconheçam o perfil do Neymar, a dedicação que ele tem quando está focado em um trabalho, como é o caso de agora. Ele foi o jogador contra o Red Bull Bragantino (no domingo anterior, pelas quartas de final do Paulistão) que teve os maiores números de intensidade em campo. E naquela partida ele sente, tanto que saiu do jogo, começou um tratamento, Tivemos uma força tarefa para tentar ter o jogador contra o Corinthians”, afirmou Teixeira.

O dirigente não comentou diretamente o fato de o atacante ter estado no Rio de Janeiro para assistir ao desfile das escola de samba, durante o Carnaval. Também declarou que ele não foi poupado para estar 100% para defender a seleção brasileira. Neymar foi convocado para atuar pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, no dia 20 de março, contra a Colômbia, e 25 de março, contra a Argentina.

Publicidade

“Pode ser que haja uma série de análises, questionamentos e questões extra campo, mas queríamos contar com o jogador e ele queria jogar. Não houve em nenhum momento o pensamento de poupá-lo visando a seleção brasileira”, declarou o presidente.