Presidente da Fifa vai estar na Neo Química Arena para ver Corinthians e Flamengo

Gianni Infantino, presidente da Fifa, vai estar, nesta quarta-feira à noite, na Neo Química Arena, para assistir ao primeiro duelo entre Corinthians e Flamengo pela final da Copa do Brasil. O convite partiu do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que também estará na tribuna de honra do estádio corintiano.

“É uma alegria receber o Gianni Infantino e os integrantes da sua diretoria na final da nossa competição. O presidente da Fifa é um parceiro nosso nas inúmeras mudanças que estamos promovendo no futebol brasileiro, e poderá presenciar a força da Copa do Brasil, a competição mais democrática do País”, disse o dirigente nacional.

Leia também Conmebol anuncia VAR em todos os jogos da Libertadores e Sul-Americana em 2023

Infantino esteve no Brasil em 2019 para acompanhar a final da Copa América. Foto: Henry Romero/ Reuters

Mattias Grafström, secretário-geral adjunto, Emílio Garcia, diretor jurídico e de compliance, Gelson Fernandes, diretor das associações membros - África, e Federico Raviglione, chefe de gabinete da presidência são os outros executivos da Fifa, que acompanham Infantino.

Em setembro, Infantino assistiu ao lado do presidente da CBF à goleada da seleção brasileira sobre a Tunísia, por 5 a 1, em Paris. No dia seguinte, eles se encontraram no escritório da Fifa na capital francesa.