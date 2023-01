Presidente Lula viajará para Santos e comparecerá ao velório de Pelé na manhã de terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará para São Paulo na próxima terça-feira, 3, para comparecer ao velório de Pelé, que acontece em Santos. De acordo com comunicado da assessoria de imprensa do petista, Lula prestará seu respeito e homenagem à Edson Arantes do Nascimento e solidariedade para sua família às 8h da manhã do dia 3.

Lula dedicou esta segunda-feira, seu primeiro dia de trabalho no comando do País, a reuniões bilaterais com delegações estrangeiras. De acordo com um interlocutor do petista, trata-se de um novo sinal do papel de destaque a ser oferecido à política externa pelo novo governo. Os encontros vão acontecer no Palácio do Itamaraty.

Leia também Velório de Pelé na Vila Belmiro é aberto ao público; personalidades acompanham cerimônia

Pelé e Lula, em 2008, conversam em Brasília. Foto: Joedson Alves/AFP

Ao todo, foram 17 reuniões com líderes e funcionários de alto escalação estrangeiros. Os encontros começam às 9h30 e vão até às 18h. Entre os destaques, estão o Rei Felipe VI da Espanha, o presidente argentino Alberto Ángel Fernández, o presidente chileno Gabriel Boric, presidente português Marcelo Rebelo de Souza e o o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan.

Lula assumiu a presidência no domingo, 1, e, durante sua posse, a cerimônia contou com uma homenagem póstuma ao Rei do Futebol. O presidente do Congresso Nacional e senador Rodrigo Pacheco (PSD), que comandava o evento, pediu um minuto de silêncio pela morte de Pelé.

Velório de Pelé + 24

Em suas redes sociais, Lula já havia prestado suas condolências ao maior jogador de futebol de todos os tempos. “Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: ‘Pelé’”, escreveu em suas redes sociais.