Presidente perpétuo do futebol: por que Gianni Infantino não pode perder o comando da Fifa

A política presidencial pouco importa quando tantos eleitores querem ser amigos de Gianni Infantino. Observe os árbitros do futebol se prepararem para apertos de mão e encontros face a face em suítes de estádios e saguões de mármore. Veja os presidentes da federação puxando Infantino de lado para agradecê-lo pela última rodada de financiamento que ele entregou. Vislumbre os líderes de nações menores do futebol parabenizá-lo por seu esforço bem-sucedido para expandir a Copa do Mundo masculina, gerando mais oportunidades, mas também cada vez mais dinheiro.

Infantino, o presidente da Fifa, órgão que rege o futebol global, cumprimenta a todos com um largo sorriso. Nesses momentos, ele está em seu elemento, um político confiante com quase uma década no comando do esporte mais popular do mundo, sempre liderando ou dominando, dependendo da opinião que se tem dele.

“Confie em mim, ele realmente é um presente para o futebol e a humanidade”, disse Amaju Pinnick, membro do Conselho da Fifa, o conselho administrativo da organização, depois que a Fifa sugeriu que o The New York Times falasse com ele sobre Infantino.

Infantino será reconduzido ao cargo de presidente da Fifa nesta quinta. Foto: Franck Fife/ AFP

Esgueirando-se para fora do círculo de admiradores de Infantino, porém, você terá uma visão diferente. As críticas mais contundentes a Infantino vêm principalmente das ligas europeias, sindicatos de jogadores e times que dominam o futebol mundial, e do órgão dirigente do continente a Uefa, que passou a ver a Fifa como uma concorrente e não como uma parceira.

Eles descrevem Infantino como uma figura divisiva movida pela ambição cujas decisões questionáveis e busca por legado produziram conflitos frequentes, ideias falhas e drama desnecessário. O problema deles é que pouco podem fazer para detê-lo: ligas da Europa, sindicatos de jogadores e times não votam nas eleições da Fifa.

É por isso que os torcedores de Infantino e seus adversários concordam em uma coisa: ele será reeleito presidente da Fifa em uma reunião dos 211 países membros da organização nesta quinta-feira. O resultado, todos eles sabem, é uma conclusão precipitada. Infantino é o único candidato na cédula.

O reformador

Infantino chegou à Fifa em 2016 como um presidente surpresa. Advogado suíço, ele havia sido convidado meses antes para se juntar a um pequeno grupo de dirigentes de futebol encarregados de ajudar a entidade a enfrentar a maior crise de sua história.

Recuperando-se de um escândalo de corrupção que derrubou a maior parte de sua liderança nos tempos de Joseph Blatter, a Fifa convocou executivos de todo o mundo e deu a eles uma missão: produzir reformas que garantissem que o futebol nunca mais pudesse ser administrado de acordo com os caprichos de um pequeno grupo de altos executivos com poder não controlado.

Infantino é lembrado por participar ativamente das reuniões que produziram uma estrutura de governança totalmente nova: planos ousados que criaram uma divisão mais formal entre o presidente eleito da Fofa e seu principal administrador, mas também novas políticas de ética e limites de mandato.

Quando chegou a hora de ocupar o cargo principal, ele emergiu de um grupo de candidatos como o principal nome para liderar a nova Fifa. O chefe da Associação de Futebol da Inglaterra o declarou um “cara simples”. Mais de 100 nações se alinharam para apoiá-lo. Externamente, Infantino parecia humilhado por seu apoio. “Quero ser o presidente de todos vocês”, disse ele às federações reunidas da entidade. Para reforçar suas credenciais como reformador, Infantino viajou em uma companhia aérea de baixo custo para sua primeira viagem oficial como presidente.

Mas ele também rejeitou a primeira oferta salarial de US$ 2 milhões da Fifa como “insultuosa” e usou uma de suas primeiras grandes contratações para nomear Fatma Samoura, uma ex-funcionária pouco conhecida das Nações Unidas do Senegal, como secretária-geral da Fifa. A nomeação de uma mulher africana para uma equipe de liderança europeia anteriormente exclusivamente masculina foi uma boa ótica, e o título fez de Samoura, pelo menos nos estatutos reescritos da Fifa, o administrador mais poderoso da história do corpo gestor do futebol.

Infantino entrega a Messi a taça de campeão mundial no Catar. Foto: Manu Fernandez/ AP

O problema era que Samoura, uma diplomata experiente, tinha pouca experiência no tipo de patrocínio e acordos de direitos televisivos que seu novo trabalho iria supervisionar. Isso pouco importava, de acordo com vários insiders: Infantino, eles disseram, via a si mesmo como um líder supremo em tudo menos no nome, alguém que poderia, e iria, envolver-se em questões grandes e pequenas da entidade.

Essa mentalidade talvez tenha ficado mais clara no ano passado: em vez de delegar Samoura ou outro deputado para comandar os últimos meses de preparação para a Copa do Mundo do Catar, Infantino simplesmente se mudou para Doha, a capital do país-sede, e fez o trabalho sozinho de lá.

Poder e Posição

Figuras próximas a Infantino – ele raramente dá entrevistas – disseram que ele tinha pouca escolha a não ser adotar a abordagem prática que definiu sua liderança. “Ele herdou uma confusão por causa das ações da gestão anterior e tirou a Fifa dessa confusão”, disse Victor Montagliani, chefe da Concacaf, uma das seis confederações regionais de futebol. Carlos Cordeiro, ex-presidente do futebol americano que agora é conselheiro sênior de Infantino, o descreveu como um “agente de mudança”.

Sete anos depois de ter conquistado a presidência, o domínio de Infantino no poder é claro. Ele está prestes a caminhar para outro mandato, e sua popularidade é inquestionável entre o único eleitorado que importa: os líderes das 211 federações nacionais que votam nas eleições da Fifa.

Sem um adversário - uma característica cada vez mais comum nas eleições de futebol - ele provavelmente será eleito por aclamação na quinta-feira, com os membros convidados a aplaudi-lo em vez de votar. Muitos o farão alegremente. Um amplo senso de aprovação para o mandato de Infantino é - pelo menos publicamente - amplamente compartilhado, principalmente entre as dezenas de pequenas nações que dependem dos milhões de dólares que Infantino e a Fifa direcionam a eles para cumprir seus orçamentos anuais.

Infantino herdou o comando da entidade de Joseph Blatter. Foto: Michel Euler/ AP

O apoio de Infantino, no entanto, dificilmente é unânime. Ele travou batalhas públicas contundentes com líderes do futebol da Europa e da América do Sul, em particular, e mostrou uma tendência a exagerar, inclusive em sua proposta desde então abandonada de sediar a Copa do Mundo a cada dois anos, em vez de quatro.

Lise Klaveness, presidente da federação norueguesa de futebol e uma das poucas mulheres a liderar um corpo de futebol, foi uma das poucas chefes nacionais a repreender publicamente a Fifa de Infantino - denunciando uma “cultura do medo” que, segundo ela, impede os críticos de se manifestarem. “O tom no topo é importante”, disse ela em entrevista um dia antes da eleição.

Ela descreveu as cartas enviadas no ano passado pela Fifa às federações instando-as a endossar Infantino, que ela disse ter um efeito amedrontador sobre possíveis adversários, e confirmou que ele não tem o apoio da Noruega. “Ele perdeu muitas oportunidades de caminhar e implementar as reformas com as quais chegou”, disse ela.

Outro crítico frequente é Javier Tebas, chefe da principal liga masculina da Espanha. Durante uma recente visita a Londres, ele zombou mal-humorado do mandato de Infantino, listando uma série de esquemas fracassados, incluindo alguns que levaram o cartola a um conflito aberto com Aleksander Ceferin, chefe da Uefa, órgão regulador do futebol europeu.

Infantino e Ceferin mal se falam desde que se enfrentaram pela primeira vez em 2018, quando Infantino pediu ao Conselho da Fifa que lhe concedesse autoridade para assinar um contrato de US$ 25 bilhões com um investidor desconhecido - mais tarde revelado ser um fundo japonês apoiado por interesses do Golfo - para criar novas torneios de futebol. Uma ruptura total no relacionamento entre os dois líderes só foi evitada no ano passado, quando Infantino desistiu de um plano de pedir aos membros da Fifa que votassem para realizar a Copa do Mundo a cada dois anos.

As objeções públicas continuam sendo a exceção, já que tal deslealdade carrega um alto custo, disse o líder de uma federação nacional. Há muito em jogo, muito dinheiro e muitas decisões no futebol que ainda passam pela presidência, cargo formidável que Infantino não quer desocupar tão cedo.

Um dia antes da final da Copa do Mundo em dezembro, Infantino disse em entrevista coletiva que havia sido “esclarecido” ao Conselho da Fifa que seu primeiro mandato, um período de três anos após a saída forçada do ex-presidente Joseph Blatter, não contava. em direção ao limite de mandato de 12 anos ditado pelas reformas da Fifa. Esse esclarecimento significa que Infantino pode permanecer presidente por 15 anos, até 2031, um desenvolvimento que um de seus críticos mais veementes disse que “deve soar o alarme”. Os líderes europeus são menos rápidos em apontar que a Uefa também mudou silenciosamente suas próprias regras para permitir que Ceferin estendesse seu mandato.

“A cultura não mudou”, disse Miguel Maduro, ex-chefe de governança da Fifa na gestão de Infantino e crítico de longa data da forma como o futebol é administrado. “Olhe para a instituição de fora e o que você vê? A votação é quase sempre unânime. Os titulares são sempre reeleitos e quase nunca contestados. Presidentes que estendem os limites de mandato existentes”. Ele acrescentou: “Tudo isso, se fosse um país, seria uma evidência clara de que há um grave defeito democrático no sistema eleitoral e na organização da instituição”.

Alcance global

Ao contrário do espírito, e talvez até da letra, dos princípios orientadores que ajudou a traçar há sete anos, Infantino se remodelou como um presidente executivo de fato, cultivando um perfil que o coloca regularmente na órbita da celebridade, do poder e da riqueza.

Ele parecia desenvolver um relacionamento particularmente próximo com o ex-presidente americamo Donald J. Trump, por exemplo, visitando a Casa Branca várias vezes. Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o efeito de Infantino sobre o presidente Vladimir V. Putin foi tal que o líder russo mais tarde lhe concedeu uma medalha do Estado.

Até o site do Congresso da Fifa desta semana parece politicamente experiente: Paul Kagame, o líder de Ruanda, recebeu o privilégio de sediar a eleição presidencial depois de ter recebido uma reunião do conselho da organização em 2019. Essa lealdade não passará despercebida em um continente que é o lar de mais de um quarto dos 211 eleitores presidenciais da Fifa, cada um regulamentado por uma federação que agora recebe US$ 8 milhões em cada ciclo de quatro anos de Copa.

A Fifa listou esse aumento de sete vezes nos pagamentos às federações primeiro em sua resposta a um pedido de Infantino para descrever suas maiores conquistas como presidente. “A Fifa, sob o comando do presidente Infantino, defende os devidos processos e a abordagem séria e profissional das coisas”, disse um porta-voz em nome de Infantino. “”O dinheiro não ‘desaparece’ mais.”

Há, de fato, mais do que nunca: sob Infantino, a Fifa convenceu o Departamento de Justiça de que havia sido vítima da corrupção de sua liderança anterior. Como recompensa, receberá uma boa parte de um pagamento de US$ 200 milhões como restituição.

Paz e protesto

Com a maior parte de seus membros totalmente a seu favor, Infantino pode não ter a conquista de críticos no topo de sua agenda em seu próximo mandato. Ainda assim, há ramos de oliveira no ar: antes da Copa do Mundo do ano passado, os executivos da Fifa se reuniram com dirigentes da Uefa para traçar uma série de “linhas vermelhas” que, eles esperavam, poderiam evitar futuras crises. Infantino e Ceferin não estiveram presentes nas reuniões.

Em vez de buscar a paz com as potências tradicionais do futebol, Infantino procurou construir novas alianças, mais recentemente em países do Golfo, como Catar e Arábia Saudita. Esses relacionamentos ajudaram a garantir milhões em receita de patrocínio para a entidade, que continua lutando para atrair novos parceiros da Europa ou da América do Norte, mas o sigilo em que os acordos às vezes são feitos tem sido uma fonte consistente de controvérsia.

Mais recentemente, a Austrália e a Nova Zelândia se opuseram depois de saber por meio de reportagens da mídia que a Fifa estava prestes a assinar com a agência de turismo da Arábia Saudita como principal patrocinadora da Copa do Mundo Feminina deste ano, que as duas nações serão coorganizadoras. Enfrentando uma reviravolta, o negócio agora parece estar em espera.

O poder e o apelo eleitoral de Infantino, porém, permanecem intactos. Poucas federações nacionais se manifestaram contra ele e nenhuma se opõe publicamente à sua reeleição. Pelo menos uma, porém, está avaliando um pequeno ato de rebelião quando Infantino aceitar seu novo mandato, disse seu presidente. E considerar não aplaudir.