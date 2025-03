Pressão faz cartola retificar ata de assembleia e Portuguesa terá SAF homologada

Lico removeu trecho da ata que era um obstáculo para a oficialização da SAF, de modo que exigia uma homologação posterior à votação, o que desrespeitava o estatuto do clube, segundo associados, dirigentes e torcedores. O cartola alegava que o resultado só seria homologado se as ressalvas levantadas pelo COF fossem aceitas pelos investidores, que, porém, defenderam que essas recomendações foram contempladas no contrato assinado entre as partes. A pressão o fez mudar de ideia.

O departamento jurídico da Portuguesa vai, agora, registrar a ata em cartório. Depois, dirigentes do clube e da SAF, juntos, irão à Federação Paulista de Futebol (FPF) para homologara a SAF. O mesmo será feito depois na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).