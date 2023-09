Preussen Munster x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Alemão, com o mesmo número de pontos que o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique volta suas atenções nesta terça-feira para outra competição, tão importante quanto: a Copa da Alemanha. Contra o Preussen Munster, os comandados de Thomas Tuchel iniciam sua busca pelo título nacional, do qual é maior campeão, com 20 conquistas, mas que não vence desde a temporada 2019/2020. A partida acontece às 15h45 (horário de Brasília).

Invicto na Bundesliga, o Bayern, que não terá Harry Kane, artilheiro do Tottenham nos últimos anos, espera não ter dificuldades diante do Preussen Munster, apesar do centroavante ser poupado. A equipe da casa é apenas a 15ª colocada da terceira divisão do Campeonato Alemão. A partida desta terça-feira é válida pela primeira rodada da Copa da Alemanha.

O regulamento é simples. Com mata-mata em jogo único desde a primeira rodada, quem vencer avança à fase seguinte. Na última temporada, o RB Leipzig se sagrou campeão ao derrotar o Eintracht Frankfurt na decisão, por 2 a 0.

Preussen Munster e Bayern de Munique se enfrentam pela Copa da Alemanha. Foto: Arte/Estadão

PREUSSEN MUNSTER X BAYERN DE MUNIQUE

LOCAL: Munster, na Alemanha.

ESTÁDIO: Preussenstadion.

DATA: 25/09/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR.

ESPN (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PREUSSEN MUNSTER : Niehues; Koulis, Kok e hahn; Kyerewaa, Preissinger, Bazzoli, Mrowka e Bockle; Batmaz e Grodowski. Técnico : Sascha Hildmann.

: Niehues; Koulis, Kok e hahn; Kyerewaa, Preissinger, Bazzoli, Mrowka e Bockle; Batmaz e Grodowski. : Sascha Hildmann. BAYERN DE MUNIQUE: Ulreich; Sarr, Upamecano, Kim e Kratzig; Laimer, Goretzka; Gnabry, Choupo-Moting e Muller; Tel. Técnico: Thomas Tuchel.

