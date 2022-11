Primeira árbitra da Copa do Mundo começou a apitar aos 13 anos e já foi elogiada por Klopp

Carismática e respeitada, a francesa Stéphanie Frappart será a árbitra do confronto entre Alemanha e Costa Rica pela Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira. O jogo vale uma vaga às oitavas de final. Stéphanie se torna a primeira mulher a apitar uma partida do Mundial masculino.

Leia também Sané supera lesão no joelho e vira trunfo da Alemanha para vencer Costa Rica

Ela, que já foi a primeira mulher a apitar no Campeonato Francês e na Champions League, irá liderar uma equipe de arbitragem exclusivamente feminina, com a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Díaz. Sua participação no torneio mais importante do futebol masculino culmina uma ascensão agitada desde sua estreia na França, em 2019.

Nesse mesmo ano, a árbitra foi designada para integrar a arbitragem na Supercopa da Europa. No ano seguinte, atuou na Champions League pela primeira vez e, em 2021, na Eurocopa. “É uma grande evolução, um reconhecimento das minhas qualidades e competências. Esta é a minha linha de conduta desde o início, ser escolhida por minhas competências, não pelo meu gênero”, declarou a francesa em uma entrevista coletiva antes da última Eurocopa.

Stéphanie Frappart será a primeira mulher a apitar uma partida de Copa do Mundo nesta quinta-feira, duelo entre Alemanha e Costa Rica. Foto: Moises Castillo/AP

Com esse histórico, poucos ficaram surpresos com o fato de Stéphanie estar entre as primeiras árbitras a participar de uma Copa do Mundo masculina. “Um Mundial é o ápice, a maior competição do mundo”, reconheceu a francesa em setembro, após ser nomeada para fazer parte do corpo de arbitragem do Catar.

“Ela já participou de dezenas de competições internacionais. Sabe perfeitamente como administrar um evento intercontinental”, elogiou Clement Turpin, o outro árbitro francês presente em Doha.

Publicidade

Em seu percurso até a partida desta quinta-feira, Stéphanie cumpriu todas as etapas desde seu início na arbitragem em 1996, quando tinha apenas 13 anos. “No início era uma paixão. Não almejava o Campeonato Francês ou qualquer outra competição”, recorda. Ela também chegou a ser jogadora do AS Herblay, clube da região de Paris.

“Ela tem muita diplomacia. E quando você é treinador, homem, e está sob pressão, a gente se irrita. Mas é só ela te olhar, sorrir, fazer um gesto... que acabou”, comentou em 2019 Christophe Galtier, atual treinador do Paris Saint-Germain.

Jürgen Klopp também elogiou sua forma diplomática e calma de arbitrar após a final da Supercopa da Europa de 2019, na qual o Liverpool venceu o Chelsea nos pênaltis. “Eu disse à equipe de arbitragem após o jogo que, se tivéssemos jogado como elas apitaram, teríamos vencido por 6 a 0″, disse Klopp. “Essa foi a minha opinião. Fizeram uma partida brilhante”.

Desde que chegou à elite do futebol, Stéphanie é frequentemente questionada sobre o seu percurso no futebol masculino e as suas respostas são, tal como a sua forma de arbitrar, diplomáticas, mas firmes. “Sempre fiz campanha para que sejamos consideradas pelas nossas capacidades e não necessariamente pelo nosso gênero. Se as mulheres têm qualidades, também devem receber oportunidades”, ressaltou.

“Desde 2019, demos um grande passo em frente. Agora não é uma surpresa ver mulheres arbitrando homens, independentemente do continente ou do país”, explicou em setembro. “Esse também é um forte sinal das entidades (esportivas) de que há mulheres neste país”, declarou. “Não sou uma porta-voz feminista, mas pode ajudar as coisas. Sei que muitas vezes desempenhamos um papel, especialmente no esporte.”