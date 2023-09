Problema para a seleção brasileira? Vini Jr. não enfrenta o Atlético de Madrid por decisão médica

Recém recuperado de lesão, Vinícius Júnior não estará disponível para o Real Madrid no clássico deste domingo, 24, contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Conforme anunciou o clube em seu site oficial, o atacante teve uma gastroenterite e será uma “baixa de última hora”. Apesar do susto, como se trata de um problema pontual, sua presença no elenco da seleção brasileira para os jogos contra Venezuela, em 12 de outubro, e Uruguai, 17, não deve estar comprometida.

Fernando Diniz foi obrigado a cortar o jogador de sua primeira convocatória como técnico interino do Brasil por conta de uma lesão na parte posterior da coxa direita sentida na partida contra o Celta de Vigo pela liga nacional. Como Vini não tem um histórico de complicações físicas, era questão de tempo até o retorno e o Real Madrid já havia até o confirmado nos selecionados para o compromisso com o Atlético, até o problema médico recente.

Vinícius Júnior lesionou a coxa no jogo contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol, e estava ausente dos jogos do Real Madrid. Foto: Lalo R. Villar/AP Photo

O brasileiro não é o primeiro integrante da equipe de Carlo Ancelotti a sofrer com gastroenterite. Jude Bellingham, principal reforço do clube na última janela de transferências e grande destaque do começo da temporada, teve o mesmo incômodo no estômago na última sexta-feira. No entanto, ele se recuperou a tempo de jogar o clássico.

De acordo com o técnico do Real Madrid, as condições físicas de Vinícius Júnior eram boas e ele esperava utilizá-lo no jogo. Em sua última conferência de imprensa, disse que ele havia “treinado muito bem” e que estaria no plantel, restando decidir como iria adaptá-lo no regresso. A princípio, Ancelotti não levará ninguém das camadas jovens ou do Castilla, o time ‘B’ dos blancos, para substituí-lo nos relacionados.

Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo às 16h deste domingo. A partida será transmitida pela ESPN na TV fechada e pelo Star+ no streaming. O atual líder do Campeonato Espanhol é o Barcelona, empatado em 16 pontos com o Girona, mas levando vantagem no saldo de gols.