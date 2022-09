Professor que ganhou camisa de Roni exalta jogador do Corinthians: ‘Sempre foi humilde’

Uma das cenas mais marcantes da classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil foi o momento em que o volante Roni correu até a arquibancada para se encontrar com um torcedor após a partida. Tratava-se do educador Rafael San Vicente, de 37 anos, que levou um cartaz com os dizeres “Roni, fui seu professor, me dá sua camisa?”. O jovem atleta não só entregou a camiseta como tornou completa a alegria do corintiano, que minutos antes assistira ao time se classificar à final com um 3 a 0 sobre o Fluminense.

Rafael foi professor de Educação Física no Colégio Alvorada, que fica na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. “O Corinthians tinha uma parceria com esse colégio, então os atletas estudavam lá e representavam o colégio nos campeonatos. Foi a partir daí que tive o primeiro contato com o Roni e com outros jogadores. Uns viraram (profissionais), outros não”, conta, ao Estadão.

Ele diz que Roni estudou por lá até 2015, e que nunca mais perdeu contato com o jogador. “Tenho ele no Instagram, no WhatsApp. Sempre que eu escrevo ele me responde, se eu ligo ele me atende. Claro, dentro das possibilidades de um jogador, mas mesmo que ele demore, ele responde”, afirma Rafael. “A gente sempre troca ideia, e ontem (quinta) eu comentei que ia para o jogo.”

Segundo o educador - que hoje atua como psicomotricista junto a crianças com transtorno do espectro autista -, o cartaz foi uma maneira de Roni identificá-lo de maneira mais fácil. “Sempre pedia a camisa, mas por desencontro ele nunca conseguia me entregar. Ontem eu comentei com ele: ‘vou ao jogo e você vai me dar a camiseta, vou dar um jeito de você me encontrar’”, diverte-se Rafael. “Quando ele viu, ele logo me reconheceu.”

O professor se diz “fã número um” do jogador. “O Roni é o que vocês viram no vídeo. É um rapaz humilde, gente boa. Não precisava ter levado a camiseta, podia só ter dado um tchau, mas ele sempre foi assim, desde que eu conheci. Nunca mudou. Agora que virou um atleta profissional continua com a mesma educação, mesma atenção com todos que se aproximam dele”, afirma Rafael. “Desejo sucesso, que ele voe cada vez mais. Vou estar sempre como fã número um dele.”

NOVO PEDIDO

Torcedor fervoroso do Corinthians, Rafael San Vicente diz ter confiança no título da Copa do Brasil. “Não tem como não confiar no Corinthians, ainda mais do jeito que foi, com o Vítor Pereira renovando, o time do jeito que está. Não tem como não confiar neste título. O Flamengo é um time mais forte, com certeza, mas o Corinthians é o Corinthians.”

E um dia depois de pedir, e ganhar, uma camiseta, Rafael San Vicente fez um novo pedido - dessa vez direcionado à diretoria. “Vou fazer um pedido para a diretoria do Corinthians: eu não sei se consigo ingresso para ir ao jogo. Se eles me conseguirem um, eu agradeço. Vai, Corinthians!”