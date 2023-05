Provável confirmação do título do Napoli fora de casa, em Udene, preocupa poder público na Itália

O adiamento da confirmação do título italiano do Napoli, prestes a encerrar um jejum de 33 anos, gera preocupação no poder público da Itália. Após ceder o empate por 1 a 1 para a Salernitana, no Estádio Diego Armando Maradona, sua casa, o time napolitano terá nova chance de concretizar a conquista em Udine, onde enfrenta a Udinese na quinta-feira, e o deslocamento de torcedores ávidos para festejar é visto como potencial causador de problemas.

De acordo com o jornal italiano Corriere Della Sera, os mais de 1300 ingressos destinados à torcida visitante já foram comercializados e há movimentação de torcedores para viajar mesmo sem ingressos. Udine e Nápoles estão separados por mais de 800 km.

O Napoli perdeu a chance de comemorar o título no domingo, em seu estádio, ao empatar com o Salernitana. Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP

Um dos motivos para o alerta em relação à presença de napolitanos na cidade da região de Friuli-Venezia Giulia é a postura de um grupo de ultras da Udinese, o Curva Nord 1986, que emitiu um comunicado no qual diz que “celebrações de qualquer tipo por parte dos napolitanos não são bem-vindas ou toleradas”.

Existe a possibilidade de que o Napoli entre em campo já campeão. O time comandado por Luciano Spalletti lidera o Campeonato Italiano com 79 pontos contra 61 da vice-líder Lazio. A diferença é de 18 pontos, mesma quantidade de pontuação que resta em disputa. Um dia antes, a Lazio joga contra o Sassuolo e, se tropeçar, confirma o título do rival. Caso a equipe de Roma vença, os napolitanos precisarão apenas de um empate contra a Udinese para se tornar campeões.

De qualquer forma, mesmo que o jogo não seja decisivo, a preocupação continua, pois haverá euforia entre os torcedores que forem a Udine. Em entrevista à agência de notícias Ansa, o prefeito da cidade, Massimo Marchesiello, informou que fará uma reunião na manhã desta terça-feira para decidir medidas pelo bem da “ordem pública”.

“A única coisa certa, neste momento, é uma reunião marcada para amanhã (terça) de manhã, na Prefeitura, com as forças de segurança, a Câmara Municipal e a direção da Udinese para a gestão da afluência de torcedores para o jogo”, disse Marchesiello. Uma das possibilidades levantadas é antecipar o início da partida para mais perto do horário comercial, de forma a evitar distúrbios noturnos. O jogo está marcado para 20h45 no horário da Itália (15h45 pelo horário de Brasília) e pode ser antecipado para as 18h30 (13h30).

SEGURANÇA EM NÁPOLES

Em Nápoles, também são estudadas medidas de segurança. A cidade se preparou fortemente para a festa que era esperada no domingo. As ruas estavam lotadas, já durante o jogo, por torcedores sem ingressos prontos para comemorar o título ao redor do estádio. Após gol marcado por Oliveira, de cabeça, aos 17 minutos do segundo tempo, o clima de festa instaurou-se de vez, mas Boulaye Dia fez um golaço para a Salernitana e estragou o prazer dos donos da casa, aos 39 minutos do segundo tempo.

Agora, um novo plano terá de ser colocado em prática. Novamente, a segurança será reforçada, barreiras policiais serão formadas nas entradas da cidade, o acesso ao centro será controlado e haverá ações de proteção de monumentos. Estuda-se a possibilidade de ter um telão gigante dentro do Estádio Diego Armando Maradona ou na Praça do Plebiscito.

O Napoli não vence o Campeonato Italiano desde a temporada 1989/1990, quando tinha Maradona como principal estrela de uma equipe com outros nomes lendários, como o atacante brasileiro Careca. Duas temporadas antes, venceu a liga nacional pela primeira vez, em 1987/1988, também sob o comando de Maradona.

Após o craque argentino ser pego no doping no ano seguinte ao segundo título, o clube, que já tinha seus problemas financeiros, entrou em um período entre campanhas ruins e medianas, até falir em 2004. Comprado pelo produtor cinematográfico Aurelio De Laurentiis, recuperou-se a partir das divisões inferiores e voltou à elite na temporada 2007/2008. Em crescente desde o retorno, venceu a Copa da Itália duas vezes (2013/2014 e 2019/2020) e foi vice-campeão italiano quatro vezes.

Agora, voltar a levantar a taça do Italiano é questão de tempo para o Napoli. Não à toa, no fim de semana retrasado, após vitória sobre a rival Juventus, em Turim, a delegação foi recebida de volta em Nápoles com uma festa digna de campeão, com milhares de pessoas nas ruas e os jogadores no teto do ônibus acompanhando os festejos.