PSG x Ajaccio: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Paris Saint-Germain encara o Ajaccio neste sábado, às 16h, pela 35ª rodada do Campeonato Francês. Jogando em casa, o time parisiense busca uma vitória para se aproximar do título nacional, o único que ainda pode conquistar na temporada — a equipe foi eliminada da Champions League e da Copa da França.

O PSG está seis pontos à frente do Lens e a oito do Olympique. Em caso de título, o time de Paris chegará ao seu 11º troféu da liga francesa, ultrapassando o Saint-Etienne e se tornando o maior vencedor da competição. Neymar, lesionado, está fora. Messi, em rota de colisão com a diretoria, ainda é dúvida.

Paris Saint-Germain e Ajaccio se enfrentam pelo Campeonato Francês Foto: Arte/Estadão

Por sua vez, o Ajaccio está sem rodadas a vencer e figura na 18ª posição, com 23 pontos, 11 a menos que o Auxerre, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Caso não vença, estará matematicamente rebaixado.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Paris, França.

ESTÁDIO: Parque dos Príncipes.

DATA: 13 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PSG: Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos e Sérgio Ramos; Hakimi, Fabián Ruiz, Verratti, Vitinha e Bernat; Mbappé e Ekitiké (Messi). Técnico: Christophe Galtier.

AJACCIO: Sollacaro; Youssouf, Vidal, Oumar González e Diallo; Marchetti, Mangani e Coutadeur; Hamouma, El Idrissy e Spadanuda. Técnico: Olivier Pantaloni.

ÚLTIMOS RESULTADOS