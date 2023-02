PSG confirma lesão no ligamento do tornozelo de Neymar e não dá prazo para retorno

Neymar não tem prazo para voltar a jogar pelo PSG. Em comunicado oficial nesta terça-feira (21), o clube francês confirmou que o astro brasileiro sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito na última partida do time e não informou o prazo para que o camisa 10 volte a atuar. Segundo o clube, novas informações sobre o estado da lesão serão divulgadas semanalmente.

Na última partida do PSG, no domingo contra o Lille, Neymar deixou o campo chorando e de maca por conta de uma torção no tornozelo. O PSG confirmou no mesmo dia que o camisa 10 não havia sofrido fratura e que novos exames seriam feitos em até 48h.

Em comunicado nesta terça-feira, o PSG confirma a lesão ligamentar no brasileiro mas não dá mais informações sobre a gravidade do problema. Por conta disso, o prazo em que o brasileiro ficará ausente dos gramados ainda não é certo.O clube francês irá atualizar o status médico de Neymar semanalmente.

Neymar sofreu lesão no ligamento do tornozelo direito no último domingo Foto: (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

A preocupação sobre a gravidade da lesão do brasileiro se dá por conta da fase decisiva da temporada do PSG. No próximo dia 8 de março, a equipe francesa terá a partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. No duelo de ida, os franceses perderam em casa por 1 a 0.