PSG fatura seu 13º título francês com seis rodadas de antecedência e busca ‘tríplice coroa’

O Paris Saint-Germain derrotou o Angers por 1 a 0, neste sábado, e conquistou pela 13ª vez o título do Campeonato Francês, ainda sem perder nenhum jogo na atual temporada e com seis jogos restantes para o encerramento da competição. A taça ampliou a distância em relação ao Saint-Étienne, o segundo maior vencedor, com 10 títulos, mas que amarga um jejum desde 1981.

Esta foi a 11ª taça nacional do PSG desde 2011, quando o Catar Sports Investments (QSI), do empresário Nasser Al-Khelaifi, assumiu o controle do clube. No período, apenas Montpellier (2012), Monaco (2017) e Lille (2021) ameaçaram a hegemonia da equipe de Paris, que também havia levado o caneco em 1986 e 1994. Bastava um empate para o PSG confirmar a conquista, mas o atacante Désiré Doué aproveitou o cruzamento de Kvaratskhelia, aos 10 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo e garantiu a festa dos torcedores no estádio Parc des Princes, na capital francesa.

PSG conquista seu 13º título francês com seis rodadas de antecedência e busca 'tríplice coroa' Foto: Franck Fife/AFP

Com o resultado, o time comandado por Luis Enrique, que teve o zagueiro brasileiro Marquinhos como titular - e capitão - e Lucas Beraldo no banco, chegou aos 74 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Monaco, o vice-líder. Dominante no país, a equipe soma 23 vitórias e cinco empates na competição, tendo anotado 80 gols e sofrido apenas 26.

Mesmo sem contar com estrelas como Mbappé, Messi e Neymar, que figuraram no elenco nas temporadas anteriores, o Paris Saint-Germain chega forte em busca da sonhada e inédita “tríplice coroa”. A equipe enfrenta o Reims na final da Copa da França, em 24 de maio, e, nesta quarta-feira, inicia a disputa com o Aston Villa por uma vaga às semifinais da Liga dos Campeões.