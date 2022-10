PSG dispôs de R$ 2,5 bilhões para rescindir com Neymar e Messi e agradar Mbappé, diz jornal

A polêmica envolvendo Neymar e Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain ganha novos capítulos a cada dia. A imprensa europeia tem se dedicado nos últimos dias a entender quais os próximos passos dos personagens envolvidos na trama, especialmente após a Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira, o espanhol Marca revela que a equipe parisiense dispôs de € 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) para romper os contratos de Neymar e Messi e satisfazer o jovem francês.

De acordo com a publicação do jornal da Espanha, Kylian Mbappé se sente enganado pelo Paris Saint-Germain. O clube parisiense travou com o Real Madrid um longa batalha pelo atacante campeão mundial em 2018. Para seduzi-lo, o PSG deu carta branca ao craque para que ele indicasse todas as suas preferências, inclusive podendo apontar companheiros de elenco que gostaria de ver fora do time.

Leia também Projeto oferecido a Mbappé pelo PSG incluía saída de Neymar e chegada de Lewandowski, diz jornal

O Paris Saint-Germain indicou aos representantes de Mbappé que dispunha de € 500 milhões para romper os vínculos de Neymar e Messi, caso fosse do interesse do atacante que o brasileiro e o argentino deixassem o clube. Mbappé teria dito que Messi poderia seguir, mas Neymar, por seu pouco profissionalismo, não deveria continuar vinculado ao PSG.

Enquanto Messi e Neymar mantêm relação estreita, Mbappé busca se isolar como estrela do time. Foto: Christian Hartmann/ Reuters

A partir do anúncio de renovação com o Paris Saint-Germain, começaram os rumores de saída de Neymar. O brasileiro foi oferecido a alguns clubes, mas nenhum se interessou por abrir negociação, inviabilizadas principalmente pelo salário anual, de cerca de R$ 155 milhões livres de impostos.

O que Mbappé e a equipe francesa não esperavam era que o craque brasileiro ativaria a cláusula de renovação automática até 2027. A medida dificultou ainda mais a vida do PSG e foi, segundo o veículo espanhol, a gota d’água para Mbappé.

Dado que Mbappé não conseguiu se assegurar como a grande e solitária estrela do Paris Saint-Germain, o francês estaria decidido a mudar de ares. O Real Madrid novamente aparece como candidato a recepcionar o jovem de 23 anos. A definição, porém, deve ficar para depois do Mundial do Catar, em que defenderá a seleção francesa.