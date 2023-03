PSG em queda livre: derrotas, lesões e até vaias para o craque Lionel Messi

Vaias a Lionel Messi no Parque dos Príncipes, sete derrotas em 2023 e o departamento médico cheio... O Paris Saint-Germain enfrenta um final de temporada em queda livre, apesar de ser o líder do Campeonato Francês com sete pontos à frente do Olympique de Marselha.

Depois de uma primeira parte promissora, a equipa comandada por Christophe Galtier entrou em colapso após o Mundial, culminando na sua crise com a eliminação nos oitavas de final frente ao Bayern de Munique.

O treinador mudou de tática, voltando ao esquema com três zagueiros que havia optado no início do percurso. Mesmo contra o Rennes, quatro zagueiros centrais apareceram em sua retaguarda.

Messi não vive boa fase no PSG e espera reencontrar bom futebol com a camisa da Argentina. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Galtier não procura “desculpas”, mas “explicações”, apontando para os oito lesionados ausentes no domingo, na derrota por 2 a 0 frente ao Rennes, incluindo os craques Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe e Neymar.

O clube parisiense não gostou do fato de o técnico apontar os erros dos jovens do elenco e proteger veteranos como Marco Verratti, que tem decepcionado em momentos importantes.

MESSI DISTANTE DO PÚBLICO

Continua após a publicidade

Depois de conquistar o planeta com a Argentina, Lionel Messi não conseguiu manter o nível com o PSG, o que o afastou do público.

Alguns apitos acompanharam seu nome no domingo, quando anunciaram as escalações no Parque dos Príncipes e em várias ações de uma exibição decepcionante.

‘La Pulga’ voltou ao vestiário sozinho enquanto seus companheiros agradeciam o apoio dos torcedores. Três meses depois de completar 36 anos, o campeão mundial não renovou o contrato que encerra nesta temporada. Entre os destinos que vislumbra, segundo a imprensa, estão: um retorno ao Barcelona, seguir os passos de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita ou uma ‘aposentadoria de ouro’ em Miami.

Até o clube, que a princípio parecia convencido a renová-lo, agora duvida se vale a pena fazer um investimento desta envergadura para um jogador que não tem sido decisivo em momentos-chave.

MBAPPÉ E A TENTAÇÃO POR NOVOS ARES

Com Messi mais por fora do que por dentro e Neymar lesionado até o final da temporada, o projeto finalmente se concentraria em Mbappé.

A estrela em busca de recordes corre o risco de perder a paciência com uma equipe incapaz de realizar uma verdadeira reconstrução. “O nosso máximo é este”, declarou após a dura eliminação frente ao Bayern, com o PSG longe de lutar realmente pela passagem aos quartas de final.

Continua após a publicidade

O ídolo do Parque dos Príncipes tem mais um ano de contrato, mas a direção precisa convencê-lo de que é possível vencer a Champions League na capital francesa. Se não renovar, ficará livre em 2024.

COMANDO ATRASADO

As imagens de Luis Campos, diretor de futebol, e Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube, arrasadas na área durante a derrota para o Rennes se espalharam pelas redes sociais.

Nenhum dos dois quis comparecer à imprensa para fazer um balanço da situação. E mais uma vez foi Galtier quem respondeu ao suposto abandono de treino de Messi na semana passada. O técnico argumentou que sentiu algum desconforto.

TÍTULO EM RISCO?

Também eliminado nas oitavas de final pelo seu grande rival, o Marselha, o PSG só tem a brigar pela Ligue 1. Eles têm uma margem suficiente, sete pontos, mas faltam dez jogos, os próximos três contra rivais difíceis como Lyon, Nice e Lens. Se a desconexão continuar, o Olympique de Marselha está atento.