PSG fracassa com 4ª eliminação nas oitavas da Champions desde a chegada de Neymar

Com a derrota por 2 a 0 para o Bayern de Munique nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain está eliminado da Champions League ainda nas oitavas de final pela quarta vez nas últimas seis temporadas - período em que Neymar defende o clube francês. Contratação mais cara na história do futebol - custou cerca de R$ 880 milhões em 2017 -, o brasileiro chegou como a peça que faltava ao elenco, que sonhava com a conquista da Champions, mas não conseguiu alcançar o patamar esperado.

Comprado em 2011 pelo QSI, grupo de acionistas do Catar, o PSG trouxe diversos nomes para elevar o nível do clube. David Beckham, Zlatan Ibrahimovic e Edson Cavani foram alguns dos jogadores que defenderam a equipe, antes mesmo da chegada de Neymar. Apesar de ter ficado fora da partida decisiva na Champions neste ano, o desempenho do brasileiro em campo reflete o insucesso esportivo do PSG nas últimas temporadas.

Ao lado de Kylian Mbappé, que se tornou o maior artilheiro da história do PSG na última semana com 201 gols, desde 2017, o clube enfrentou 11 confrontos de mata-mata na Champions; destes, foi eliminado em seis, sendo quatro nas oitavas, um nas semi e um na decisão (amargou o vice-campeonato da temporada 2019/2020, justamente para o Bayern de Munique). Nas derrotas, Neymar esteve fora em três: 2017/2018 para o Real Madrid, 2018/2019 diante do Manchester United e nesta temporada, contra o Bayern.

Serge Gnabry comemora gol marcado sobre o PSG em Munique nesta quarta. Foto: Odd Andersen/ AFP

Desde 2017, incluindo a contratação de Neymar, o PSG gastou quase 900 milhões de euros (cerca de R$ 4,9 bilhões) para atingir a meta de conquistar a Champions. Além destas, outros jogadores de peso - que chegaram de graça à França - também não conseguiram levar o clube à glória continental. Gianluigi Buffon, Donnarumma, Lionel Messi, Daniel Alves e o próprio - que inicialmente chegou por meio de empréstimo do Monaco - são alguns desses nomes.

Fora do elenco estrelado, a comissão técnica também foi uma questão central no PSG. Nas últimas seis temporadas, quatro nomes comandaram o clube: Unai Emery, entre 2016 e 2018, Thomas Tuchel, de 2018 a 2020, Mauricio Pochettino, na temporada 2020/2021 e 2021/2022, e atualmente com Christophe Galtier. Ex-treinador do Lille, campeão francês na temporada 2020/2021, desperdiçou a chance de conquistar o título inédito para o clube.

2018 - Eliminação para o Real Madrid

No primeiro ano de Neymar no PSG, o clube vinha de uma decepção na última temporada da Liga dos Campeões - 6 a 1 para o Barcelona, após abrir vantagem de 4 a 0 na ida. Com o camisa 10, contratado a peso de ouro, a equipe também apostou em Mbappé, que vinha de uma temporada brilhante pelo Mônaco. Apesar do talento em campo, não conseguiu parar o Real Madrid, que viria a ser campeão naquele ano.

PSG caiu diante do Real Madrid em 2018 na Champions League Foto: Gonzalo Fuentes/ Reuters

Na partida de ida, no Santiago Bernabéu, o PSG chegou a abrir o placar, mas Cristiano Ronaldo - duas vezes - e Marcelo viraram o jogo para 3 a 1. Além disso, no confronto de volta, Neymar ficou fora por lesão no quinto metatarso. Sem o camisa 10, nova derrota - desta vez por 2 a 1 - e eliminação precoce nas oitavas.

2019 - Eliminação para o Manchester United

No ano seguinte, novamente o PSG não contou com seu principal jogador nos jogos decisivos da temporada. Com uma fratura no metatarso, o atacante ficou fora das duas partidas contra o Manchester United, nas oitavas de final.

Daniel Alves era um dos principais jogadores do PSG na queda para o United - 06/03/2019. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Na ida, fora de casa, vitória do PSG, por 2 a 0, com gols de Kimpembe e Mbappé; no segundo jogo, Buffon falhou - em sua única temporada na França - Lukaku marcou dois e Rashford, em pênalti marcado com o auxílio do VAR, garantiu a classificação da equipe inglesa ao vencer por 3 a 1.

2020 - Pandemia e vice para o Bayern

O melhor resultado do PSG na história da Champions League veio na primeira vez em que Neymar conseguiu disputar todos os jogos no mata-mata. Nas oitavas, triunfo sobre o Borussia Dortmund, naquele que foi o último jogo antes da pandemia paralisar o futebol.

No retorno, a Uefa definiu um formato inédito para decidir o campeão. A partir das quartas de final, as oito equipes classificadas jogaram partidas únicas, sem torcida, em Portugal. O PSG eliminou a Atalanta nas quartas, por 2 a 1, e o RB Leipzig na semifinal, com vitória por 3 a 0. Porém, na decisão - até hoje a única vez que chegou à final - amargou o vice-campeonato para o Bayern de Munique. Coman, ex-jogador do clube francês, marcou o único gol da partida e Neuer fechou o gol para os alemães.

Em 2020, Neymar esteve perto da taça, mas ficou com o vice - 23/08/2020. Foto: Manu Fernandez/ Reuters

2021 - Manchester City na semifinal

Na temporada seguinte, o PSG voltou a repetir os bons resultados em campo e chegou à sua segunda semifinal consecutiva da Champions - feito inédito para o clube. Nas oitavas, eliminou o Barcelona e teve sua revanche diante do Bayern de Munique na fase seguinte. Com um trio de ataque composto por Mbappé, Di María e Neymar, os franceses só foram parados pelo Manchester City na semifinal - Mahrez marcou três gols nos dois jogos e decidiu a partida.

Manchester City não deu chances ao PSG na Champions. Foto: Carl Recine/ Reuters

2022 - Chegada de Messi e tropeço diante do Real Madrid

Para a temporada 2021/2022, o PSG reforçou sua equipe com a chegada de Messi - mais uma peça no quebra-cabeça para conquistar a Champions League. Apesar disso, voltou a ser eliminado nas oitavas, sendo esta a terceira vez em cinco anos.

Mesmo com a chegada de Messi, PSG não conseguiu estancar a sequência de fracassos na Champions. Foto: Sarah Meyssonnier/ Reuters

Contra o Real Madrid, venceu o primeiro jogo em Paris - gol de Mbappé, na reta final - e abriu o placar na partida de volta. Mesmo com o 2 a 0 no agregado, não conseguiu segurar o ímpeto do rival e, principalmente, de Benzema. O artilheiro e Bola de Ouro de 2022 marcou três gols no segundo tempo para eliminar o PSG e o trio Messi, Neymar e Mbappé - com todos em campo.