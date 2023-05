PSG não quer mais Neymar: veja os prováveis destinos do atacante brasileiro

Não é novidade que a relação entre Neymar e Paris Saint-Germain está estremecida. Desde o fim da temporada passada, a situação entre clube e jogador ganhou contornos problemáticos com a busca de um novo destino para o brasileiro.

Com mais uma temporada perto do fim, o noticiário retomou o assunto e a tendência é que Neymar desembarque em uma nova cidade no segundo semestre. Se anteriormente o brasileiro fez jogo duro e dificultou sua saída com uma renovação automática do vínculo com o Paris Saint-Germain, dessa vez o próprio jogador estaria entusiasmado para buscar novos ares.

Ao longo de 2022, o PSG bateu à porta de vários grandes clubes europeus, mas o salário milionário (de US$ 4,5 milhões mensais, aproximadamente R$ 22,5 milhões) se tornou um impeditivo. O perfil do atleta, cercado de polêmicas e contusões, também tem atrapalhado. Neymar tem contrato até 2027 com o clube parisisense.

Ainda é incerto o futuro de Neymar com a camisa da seleção brasileira. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

Aos 31 anos, Neymar será pai novamente. Recentemente, esteve no Brasil e vestiu a camisa do Santos, clube que o revelou para o futebol. Apesar da necessária aproximação com o País, times nacionais não estão no topo da lista de possíveis destinos do atacante. Veja uma lista de clubes que podem abrigar o craque:

BARCELONA

Neymar não esconde que sente falta dos tempos de Barcelona e da parceria vitoriosa com Messi e Luis Suárez, no famosos trio MSN. Recentemente, nas redes sociais, curtiu uma publicação que sugeria a reedição da dupla com o argentino no clube catalão. Apesar da vontade de Neymar, qualquer negociação com cifras milionários exigirá manobras orçamentárias na equipe para cumprir o fair play financeiro.

FUTEBOL INGLÊS

Chelsea, Newcastle e Manchester United são os três clubes mais citados como possível destino de Neymar caso escolha a Premier League. Com novo dono, o time de Londres quer se reencontrar com os títulos e o brasileiro poderia ser um importante ativo. Situação semelhante vive o “novo rico” do futebol inglês. O Newcastle pertence a um fundo de investimentos da Arábia Saudita e ainda não tem uma estrela em seu elenco. Messi também é candidato. Já o United não consegue se impor nos torneios nacionais e também pode ter um novo dono em breve.

MILAN

Rumores de que o Milan poderia se colocar na disputa para ter Neymar não são de hoje. Há meses, o nome da equipe italiana é vinculado ao futuro do craque. Um acordo de empréstimo poderia ser colocado em prática, com uma divisão nos valores dos salários.

CATAR

Neymar foi garoto-propaganda do Catar, mas o país do Oriente Médio é dono do Paris Saint-Germain. Mesmo assim, a liga catariana não está descartada como uma possibilidade, e Neymar poderia seguir os passos de Cristiano Ronaldo que trocou o futebol europeu pelo asiático.

ESTADOS UNIDOS

No início de 2022, Neymar afirmou que tinha vontade de jogar no futebol norte-americano. “É um campeonato curto, tem três ou quatro meses de férias”, argumentou à época. A fala do brasileiro gerou reações negativas na liga local, a MLS, cujo foco agora é contratar jovens estrelas do futebol sul-americano e modificar a imagem do campeonato.