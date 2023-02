PSG perde para o Bayern de Munique em Paris e se complica na Champions League

O início das oitavas de final da Liga dos Campeões reacendeu os traumas da torcida do Paris Saint-Germain, frustrada anualmente a cada edição do torneio, mesmo com os milhões investidos no clube por seus patronos catarianos. A nova dose de frustração foi adicionada pelo Bayern de Munique, que venceu o time parisiense por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, nesta terça-feira, e se aproximou da classificação às quartas de final. A decisão será no dia 8 de março, na Allianz Arena, em Munique.

O gol bávaro foi marcado por Coman, que, embora seja revelado pelo PSG, é lembrado como carrasco, pois fez o gol do título do Bayern sobre a equipe francesa na Liga dos Campeões da temporada 2019/2020. Foi o mais perto que o time chegou de conquistar o tão cobiçado torneio.

Todo este cenário levou o time de Neymar, Messi e Mbappé a entrar em campo com certa pressão, pela carga acumulada. Além disso, o início de 2023 não tem sido dos melhores. Das 12 partidas disputadas - 11 oficiais, mais um amistoso com combinado árabe - ganhou somente a metade, em grande parte de rivais inexpressivos, casos de Cháteauroux, Angers e Pays de Cassel.

Mbappé e Neymar comemoram gol que depois foi anulado pelo VAR, que indicou impedimento na origem da jogada Foto: Christophe Ena / AP

Depois de dias de apreensão em razão das lesões sofridas por Mbappé e Messi, o PSG contou com os dois jogadores para o duelo desta terça-feira. O argentino começou como titular, após ficar afastado dos treinos por menos de uma semana em razão de pancadas sofridas na coxa. Já o francês lesionou a coxa esquerda no dia 1º de fevereiro e perdeu os três jogos seguintes. Como sua situação exige maiores cuidados, ele iniciou a partida no banco de reservas.

Sem Mbappé, o time parisiense fez um primeiro tempo ruim, com Neymar e Messi apagados. O Bayern se mostrou bastante à vontade no Parque dos Príncipes, manteve a bola nos pés e povoou o campo de ataque com a maioria de seus jogadores. Dominado, PSG não levou perigo ao gol de Sommer, sofreu uma série de sustos na defesa e contou com ótima defesa de Donnarumma nos minutos finais antes do intervalo, após finalização de Kimmich, para não ficar em desvantagem no placar.

Depois de salvar seu time no fim da etapa inicial, Donnarumma deixou a bola passar por baixo de seu corpo para permitir ao Bayern a abertura do placar, aos sete minutos do segundo tempo. O vacilo veio após um chute de primeira de Coman, servido por Alphonso Davies, dentro da área. Revelado pelo PSG, clube no qual fez a maior parte das categorias de base, o atacante francês não comemorou. Quatro temporadas atrás, na final da liga dos Campeões 2019/2020, Coman marcou o gol do título do Bayern justamente diante do PSG, e celebrou.

O gol sofrido fez Christophe Galtier decidir que era o momento de colocar Mbappé em campo e sacou Soler para colocá-lo. Também colocou Zaïre- Emery no lugar de Fabián Ruiz. Ter Mabppé em campo, a princípio, não mudou o panorama da partida, tanto que Choupo-Moting teve duas boas finalizações pelo Bayern. Em uma delas, Donnaruma alcançou a bola e ainda a viu atingir a trave.

Fora das condições ideais, por estar voltando de lesão, Mbappé passou a ser mais participativo na reta final, e chegou a balançar a rede duas vezes, mas estava impedido em ambas. A pressão parisiense foi intensa até o final, e o Bayern fez o que pôde para se segurar, inclusive teve Pavard expulso após uma falta violenta em Messi perto da área. Com um a menos nos acréscimos, o time alemão se protegeu e garantiu a vitória.

MILAN LARGA NA FRENTE

Em outro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, também nesta terça, o Milan contou com um gol marcado ainda aos sete minutos do primeiro tempo, por Diaz, para bater o Tottenham por 1 a 0, no San Siro. O atacante brasieleiro Richarlison, que perdeu espaço no time inglês, entrou apenas no final do segundo tempo e não conseguiu ajudar a reverter a situação. A nova oportunidade para isso será no dia 8 de março, quando os dois times voltam a se enfrentar, dessa vez em Londres, para decidir a vaga nas quartas de final.