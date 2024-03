Substituto de Mbappé? PSG oferece R$ 1 bilhão por atacante de 16 anos do Barcelona

O Paris Saint-Germain está determinado a ter Lamine Yamal como substituto em potencial de Kylian Mbappé, cujo vínculo não será renovado ao fim da temporada. De acordo com fontes do jornal Marca, o clube francês pretende desembolsar uma quantia astronômica de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,1 bilhão) para assegurar a contratação da promessa de 16 anos do Barcelona.

Com a iminente saída do camisa 7 para o Real Madrid, o PSG quer preencher a lacuna deixada pelo astro, o que tem gerado especulações sobre nomes como Rafael Leão e até mesmo Vini Jr. Por sinal, se a transferência de Yamal se concretizar, os valores supostamente oferecidos a tornariam a segunda mais cara da história do futebol, ficando atrás apenas da transação por Neymar. O brasileiro revelado pelo Santos, que viria a ser eleita o terceiro melhor jogador do mundo naquele ano, trocou a Catalunha pela capital francesa em 2017, após uma venda que custou 222 milhões de euros (equivalente a R$ 1,2 bilhão na cotação atual) aos cofres do PSG.

Lamine Yamal (com o punho cerrado) é especulado como substituto de Mbappé no PSG. Foto: Lluis Gene / AFP

Contudo, o Barcelona não está disposto a abrir mão tão facilmente de Yamal — segundo o diário espanhol, que o descreveu “o maior talento” a emergir da renomada academia do clube, a La Masia, desde o argentino Lionel Messi. Sua multa rescisória está estipulada em torno de 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões).

A eventual perda do jovem atacante também representaria uma perda significativa dentro dos gramados. O jogador, que estreou como profissional no fim da temporada passada, correspondeu as expectativas e já é uma peça importante para a equipe.

Nesta sexta-feira, dia 8, Lamine Yamal marcou um golaço que garantiu a vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Mallorca, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. São sete gols e quatro assistências em 37 jogos em 2023/24, sendo titular em 21 deles.