PSG terá o retorno de Neymar e primeiro jogo de Messi como campeão do mundo

A derrota para o Lens reabriu a briga pelo título do Campeonato Francês. Até então nadando de braçadas, o Paris Saint-Germain viu a diferença na liderança cair para somente quatro pontos. Para evitar pressão na tabela, o técnico Christophe Galtier terá duas importantes peças diante do Angers, nesta quarta-feira, pela 18ª rodada, no Parque dos Príncipes: o brasileiro Neymar e o argentino Messi, pela primeira vez em campo após a conquista do tricampeonato mundial no Catar.

Neymar não participou dos dois últimos jogos do time. Cumpriu suspensão diante do Lens após ser expulso diante do Strasbourg por simular um pênalti e acabou poupado na Copa da França, diante do Châteuroux, para tratar de desgaste muscular.

Já Messi havia recebido alguns dias de folga após levar a Argentina ao título na Copa do Mundo. O astro se reapresentou há seis dias e recebeu uma calorosa recepção dos companheiros após o triunfo no Catar. Foi aplaudido e iniciou os trabalhos para ajudar a equipe na busca não apenas do título Francês, mas na sonhada taça da Liga dos Campeões, na qual o PSG terá o Bayern de Munique pela frente nas oitavas de final.

Depois de deixar o estádio antes do apito final na expulsão contra o Strasbourg, Neymar foi ‘absolvido’ por Galtier, que não viu sua saída como um ato de indisciplina, mas para “aliviar a raiva” do cartão vermelho, na visão do treinador, exagerado.

Messi volta ao Paris Saint-Germain após ser campeão do mundo Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

A dupla foi relacionada, mas o PSG ainda não terá seu trio de estrelas em campo. Mbappé, assim como o lateral-direito Hakimi, ainda está de folga. Eles só se reapresentam ao elenco na quinta-feira após retornarem antes após também disputarem os sete jogos da Copa. O francês ficou com o vice campeonato e o marroquino acabou na quarta colocação.

Com a volta da dupla sul-americana, Galtier espera que o PSG “recrie uma dinâmica de vitórias” no Campeonato Francês. Ele quer que o time novamente emplaque sequência de triunfos para acumular gordura na tabela antes de se dedicar ao mata-mata com o Bayern.

“O grupo estava disperso há algum tempo e agora, encontramos densidade. Infelizmente, Marco Verratti sentiu um desconforto na coxa. O grupo ainda não está completo, mas está mais operacional do que nas últimas semanas”, afirmou o treinador. “O ritmo (de treinos) é alto, mas temos que ter um desempenho melhor do que em Lens. Temos que mostrar outra face. Houve algumas coisas interessantes na Copa da França, mas é uma competição completamente diferente.”

O técnico aproveitou para alertar sobre os perigos que o Angers pode proporcionar no Parque dos Príncipes. “O Angers conseguiu eliminar o Strasbourg na Copa da França. Desde a mudança de treinador, é uma equipe que se mostrou perigosa frente ao Lorient e ao Ajaccio. Temos de embalar o jogo para encontrar e recriar uma dinâmica de vitórias”, disse. “A classificação de cada um (no Francês) não muda nada, cada um tem seus objetivos, os dois times vão querer vencer. Mas temos que ser melhores ofensivamente.”