PSG x Aston Villa na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

No último fim de semana, o PSG selou o título francês nesta temporada, com seis rodadas de antecedência. Com isso, para os duelos com o Aston Villa, Luis Enrique poderá poupar suas principais peças na competição nacional, pensando nos duelos com a equipe inglesa na Champions League.

O Aston Villa, por outro lado, não poderá se beneficiar do mesmo luxo. Com 51 pontos e na sétima colocação da Premier League, a equipe de Unai Emery ainda busca uma vaga à próxima Champions League por meio do Campeonato Inglês. Nesse momento, apenas os cinco primeiros colocados disputarão a competição europeia na próxima temporada.