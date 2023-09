PSG x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nesta terça-feira, dia 19, PSG e Borussia Dortmund se enfrentam no Parque dos Príncipes, às 16h de Brasília. As equipes chegam para a partida em momentos opostos e buscam iniciar a maior competição de clubes do mundo com vitória na chave que é considerada a da ‘morte’. O PSG está menos estrelado e tem em Mbappé seu grande nome. Pela primeira vez em seis anos sem Neymar, o time de Paris começa uma nova etapa. Ainda contando com aporte bilionário, o clube aposta todas as suas fichas em Kylian Mbappé e busca o sonho do primeiro título do torneio.

Invicto na Alemanha, o Borussia Dortmund tenta apagar a imagem da última temporada. Podendo voltar a ser campeão alemão após mais de dez anos, o time deixou escapar a chance na rodada final ao não vencer o Mainz 05. Com mais um vice, quer mostrar que ainda tem força na Europa e aposta na experiência e liderança de Reus.

PSG x Borussia Dortmund - Champions League Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Paris, na França

ESTÁDIO: Parque dos Príncipes.

DATA: 19/09/2023.

HORÁRIO: 16h.

ONDE ASSISTIR:

TNT (TV Fechada).

HBO MAX (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

PSG : Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar e Lucas Hernández; Warren Zaire-Emery, Manuel Ugarte e Vitinha; Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani e Kylian Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar e Lucas Hernández; Warren Zaire-Emery, Manuel Ugarte e Vitinha; Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani e Kylian Mbappé. Luis Enrique. BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Marius Wolf, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Rami Bensebaini; Marcel Sabitzer, Emre Can e Julian Brandt; Donyell Malen, Sébastien Haller e Marco Reus. Técnico: Edin Terzic.

ÚLTIMOS RESULTADOS: