PSG x Girona na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Paris Saint-Germain acumulou ao longo das últimas temporadas elencos recheados de craques do futebol mundial. De Cavani e Ibrahimovic até o trio com Neymar, Messi e Mbappé, nenhum deles conseguiu faturar o troféu da Champions League. Agora, sem um elenco tão badalado, o clube estreia na nova edição do campeonato.

O PSG entra em campo no Parque dos Príncipes contra o Girona, equipe que pertence do City Football Group (CFG), mesmos donos do Manchester City e do Bahia, e que terminou a temporada passada na terceira posição do Campeonato Espanhol, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona. Essa será sua primeira participação na Champions.

PSG x Girona Foto: Arte/Estadão

A expectativa é que o PSG entre como favorito e esteja entre os classificados direto para as oitavas de final após a primeira fase da competição. Vale lembrar que, a partir desta temporada, a Liga dos Campeões inicia com a fase de liga, por pontos corridos, e segue nas fases seguintes com o tradicional mata-mata. Em campo, o técnico Luis Henrique não contará com quatro nomes importantes do elenco parisiense. O goleiro Donnarumma, com desconforto muscular, não jogará a estreia, dando espaço para Safonov no time titular. O zagueiro Kimpembe, o lateral Lucas Hernández e o centroavante Gonçalo Ramos também estão em fase final de recuperação de lesão e estão fora do jogo.

Como consequência da boa temporada na última La Liga, o Girona vem sofrendo com as saídas de seus principais jogadores para outras equipes maiores. Os brasileiros Savinho e Yan Couto foram alguns dos nomes que foram embora da equipe. O atacante foi para o Manchester, do próprio CFG, e o lateral se transferiu para o Borussia Dortmund, atual vice-campeão europeu.

PSG X GIRONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA CHAMPIONS LEAGUE

Data : 18/09 (quarta-feira).

: 18/09 (quarta-feira). Horário : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). Local: Estádio Parque dos Príncipe, Paris, França.

ONDE ASSISTIR PSG X GIRONA AO VIVO

Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, João Neves, Dembélé, Asensio e Barcola. Técnico: Luis Enrique

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GIRONA

Girona: Gazzaniga, Francés, David López, Blind, Gutiérrez, Martín, Romeu, Herrera, Gil, Tsygankov e Abel Ruiz. Técnico: Míchel

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PSG E GIRONA