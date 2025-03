PSG x Liverpool na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O PSG avançou ao mata-mata apenas na 15ª posição e precisou eliminar o Brest, também da França, na repescagem. No entanto, chega para o duelo com o Liverpool vivendo um bom momento na temporada. Treinado por Luís Enrique, o time continua invicto na Ligue 1 – o Campeonato Francês – e goleou o Brest, por 10 a 0, no agregado dos playoffs da Champions League.

Por sua vez, o Liverpool é o melhor time da Europa atualmente. Além de alcançar a melhor campanha na primeira fase da competição, lidera, sob o comando de Arne Slot, a Premier League nesta temporada, e caminha a passos largos para a sua primeira conquista desde 2019/2020. Além disso, Mohamed Salah lidera as estatísticas individuais da equipe e está no debate para melhor jogador do mundo nesta temporada.