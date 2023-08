PSG x Lorient: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vai começar o Campeonato Francês! melhor time das últimas temporadas, o PSG entra em campo neste sábado, 12, às 16h, contra o Lorient no Parque dos Príncipes. O jogo marca o início de uma nova fase da equipe de Paris, que não terá Messi, Mbappé e Neymar neste momento.

Um novo momento. Assim pode se classificar o PSG de Luis Enrique. Depois de algumas temporadas chamando a atenção do mundo pela quantidade de craques no elenco, o time de Paris vai começar a disputar o Campeonato Francês sem Mbappé, Neymar e Messi. O astro argentino deixou o clube e agora joga pelo Inter Miami, o jogador brasileiro busca um acordo para retornar ao Barcelona e o francês está em guerra com a diretoria para ficar ou sair do clube. Com isso, o treinador espanhol busca reformular a equipe para um ano que terá, mais uma vez, a Champions League como grande objetivo.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Paris, França.

ESTÁDIO: Parque dos Príncipes.

DATA: 13/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+(Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos e Kimpembe; Lucas Hernández; Soler, Ugarte e Verratti; Asensio e Ekitiké; Kang-in Lee. Técnico: Luis Enrique.

Luis Enrique. LORIENT: Mvogo; Kalulu, Laporte, Meïté, Talbi e Le Goff; Faivre, Makengo, Abergel e Le Bris; Dieng. Técnico: Regis Le Bries.

ÚLTIMOS RESULTADOS