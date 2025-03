PSG x Olympique de Marselha na Ligue 1: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O primeiro colocado do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain, recebe o vice-líder, o Olympique de Marselha, em um tradicional clássico local, neste domingo, às 16h45 (de Brasília). A partida acontece no estádio do PSG, o Parque dos Príncipes.

Apesar da proximidade entre as equipes na tabela, a diferença de pontos entre eles é grande. O PSG vive ótima fase, eliminou o Liverpool nas oitavas de final da Champions League e ainda não perdeu no Francês, tendo 65 pontos, 16 a mais que o Olympique.

Paris Saint-Germain x Olympique de Marselha: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

PSG X OLYMPIQUE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGUE 1

Data: 16/03/2025

16/03/2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

ONDE ASSISTIR A PSG X OLYMPIQUE AO VIVO

Cazé TV (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Donnarumma; Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho e Lucas Hernández; Rúben Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO OLYMPIQUE

OLYMPIQUE: Gerónimo Rulli; Cornelius, Leonardo Balerdi e Geoffrey Kondogbia; Luis Henrique, Ismael Bennacer, Valentin Rongier e Quentin Merlin; Mason Greenwood, Adrien Rabiot e Amine Gouiri. Técnico: Roberto de Zerbi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PSG E OLYMPIQUE