PSV x Arsenal na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Os holandeses são uma sensação do torneio e nesta temporada. Depois de eliminar a Juventus, nos playoffs da Liga dos Campeões, a equipe desafia o Arsenal, que busca seu primeiro título europeu na história. Além disso, o PSV, campeão da Champions League na década de 1990, também mira repetir o feito.

Atual vice-líder da Premier League, o Arsenal segue na cola do Liverpool pela liderança do Campeonato Inglês. Já na Champions League, desde a temporada 2005/2006, não volta à uma decisão europeia. Naquela ocasião, perdeu a decisão para o Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, com gol do brasileiro Beletti já na prorrogação.