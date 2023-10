PSV x Sevilla: onde assistir, horário e escalação das equipes

PSV e Sevilla se enfrentam nesta terça-feira, 3, às 16h, na Holanda, pela segunda rodada do grupo B da Champions League. Depois de não conseguirem vencer na primeira rodada, o time da Holanda e a equipe da Espanha buscam mudar sua história na competição continental.

O PSV parece ser um time nas competições nacionais e outro nas internacionais. Até o momento, o time não perdeu ponto nas partidas na Holanda e é o líder do campeonato nacional. Contudo, na Champions League, o time começou a campanha levando um 4 a 0 do Arsenal, em Londres. Para essa segunda partida, a equipe de Peter Bosz espera fazer valer o fator casa. Com Tillman, Noa Lang, Saibari e Luuk de Jong formando a parte ofensiva da equipe, a expectativa é que o PSV some seus primeiros pontos na competição.

Atual campeão da Liga Europa, o Sevilla entrou no grupo B da Champions League como cabeça de chave. Contudo, com um início de temporada conturbado no Campeonato Espanhol e um empate na primeira rodada em casa, a equipe da Espanha chega para a segunda rodada precisando fazer valer em campo o que se esperava fora dele. Para a partida desta terça-feira, o técnico José Luis Mendilibar ainda não sabe se pode contar com En-Nesyri. Se o desfalque do atacante se confirmar, Lukébakio vai para o jogo e será a esperança de gols.

PSV x Sevilla - Champions League Foto: Arte Estadão

PSV x SEVILLA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 03/10 (terça-feira).

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda.

ONDE ASSISTIR PSV x SEVILLA AO VIVO

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE PSV E SEVILLA:

PSV : Benitez; Teze, Armel Bella-Kotchap, Boscagli e Patrick van Aanholt; Joey Veerman, Johan Bakayoko, Tillman, Noa Lang e Saibari; Luuk de Jong. Técnico : Peter Bosz.

: Benitez; Teze, Armel Bella-Kotchap, Boscagli e Patrick van Aanholt; Joey Veerman, Johan Bakayoko, Tillman, Noa Lang e Saibari; Luuk de Jong. : Peter Bosz. SEVILLA: Nyland; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos e Giner; Djibril Sow, Jordan, Lamela, Rakitic e Lucas Ocampos; Dodi Lukébakio (Youssef En-Nesyri). Técnico: José Luis Mendilibar.

ÚLTIMOS RESULTADOS