Pulisic lamenta empate dos EUA após ‘jogar de igual para igual’ com a Inglaterra na Copa

Os Estados Unidos não eram os favoritos da partida desta sexta-feira contra a Inglaterra, mas fizeram um bom jogo e ficaram mais perto de vencer do que os ingleses. No final das contas, o placar ficou zerado, desfecho que deixou um gosto um pouco amargo para o atacante americano Pulisic, embora ele tenha ficado satisfeito em ver sua equipe subverter as expectativas.

“Um empate não é ruim, mas criamos boas oportunidades e dominamos o jogo em muitos momentos. Não éramos os favoritos, mas jogamos de igual para igual com uma grande equipe. Apesar disso, não estamos na situação que gostaríamos de estar,ficou por muito por fazer”, comentou o jogador do Chelsea.

Após empatar com País de Gales e Inglaterra, os americanos precisam vencer a rodada final, contra o Irã, na terça-feira, para avançar às oitavas de final. Com dois pontos, estão no terceiro lugar do Grupo B, com dois pontos, atrás dos ingleses e dos iranianos, líder e vice-líder, com quatro e três pontos, respectivamente. Os galeses estão em quarto, com um.

Jack Grealish e Christian Pulisic se abraçam após o empate entre Inglaterra e EUA. Foto: Neil Hall/ EFE

“A gente está orgulhoso do desempenho, mas o trabalho ainda não está finalizado. Nós temos mais um jogo na terça-feira, Talvez o número cinco seja nosso número mágico”, disse Gregg Berhalter, técnico dos Estados Unidos, referindo-se à pontuação que será atingida por seu time em caso de vitória .

O duelo decisivo contra o Irã, país com o qual os EUA têm relações geopolíticas tensas fora dos gramados, está marcado para as 16 horas de terça-feira, no Estádio Al Thumama, em Doha. No mesmo horário, País de Gales e Inglaterra se enfrentam em Al Rayyan.