Quais as cinco piores seleções do mundo? Veja a lista

Enquanto os olhos dos apaixonados por futebol estão voltados para as maiores seleções do planeta — aquelas com os melhores desempenhos, como Argentina, França e Espanha —, muitos pequenos territórios possuem também seus times que, apesar das poucas partidas disputadas e do baixo reconhecimento, representam suas nações em competições internacionais.

Muitas delas, porém, acumulam sequências de resultados negativos e, por isso, não conseguem boas posições no ranking oficial da Fifa, que elenca de melhores a piores equipes do mundo. O Estadão traz a colocação das consideradas “piores seleções” de acordo com a classificação. Confira quais são e veja fotos das equipes nacionais com menos pontos na lista da Federação.

San Marino

Pior seleção do mundo, a equipe de San Marino ocupa a 210ª posição do ranking da Fifa desde novembro de 2023. O time jogou dez vezes em 2024 e venceu em somente duas partidas: ambas pela Liga das Nações, contra o Liechtenstein, que também ocupa o top 10 de equipes nacionais com piores colocações. Atualmente, a seleção acumula 747,42 pontos na classificação da Federação Internacional.

Seleção de San Marino, em partida na última temporada Foto: Federação de Futebol de San Marino via Instagram

Anguilla

Em 209º lugar, a seleção de Anguilla, um território ultramarino britânico, também ocupa sua posição desde a edição de novembro de 2023 do ranking. A última partida vencida pela equipe aconteceu em setembro de 2024 e foi uma das duas únicas vitórias do ano.

Seleção de Anguilla (em branco), em jogo contra seleção das Ilhas Turcas e Caicos Foto: Associação de Futebol de Anguilla via X

Ilhas Virgens Americanas

208ª colocada, a equipe das Ilhas Virgens Americanas está nessa posição desde outubro de 2024. Em setembro do mesmo ano, chegou a subir uma colocação no ranking, mas não conseguiu manter a ascensão. Hoje, com 779,71 pontos, a seleção não vence uma partida desde 2022.

Seleção da llhas Virgens Americanas em foto divulgada pela equipe de Barbados Foto: Associação de Futebol de Barbados via X

Ilhas Virgens Britânicas

Já as Ilhas Virgens Britânicas, na 207ª posição, possuem 780,3 pontos na classificação da Fifa. Desde outubro de 2024 nesta colocação, a seleção venceu apenas uma partida no último ano. Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a equipe derrotou as Ilhas Virgens Americanas nos pênaltis.

Seleção da Ilhas Virgens Britânicas (em amarelo), em partida contra a Guatemala Foto: Federação Nacional de Futebol da Guatemala via Instagram

Ilhas Turcas e Caicos

206ª do ranking da Fifa, a seleção das Ilhas Turcas e Caicos, um arquipélago de mais de 40 ilhas, está desde novembro de 2023 estacionada no mesmo lugar da lista. Com 803,98 pontos, a equipe nacional turco-caicense venceu somente um dos seis jogos disputados no último ano, contra Anguilla.