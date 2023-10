Quais os maiores artilheiros das seleções da América do Sul? Neymar e Messi estão na lista?

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 vão classificar seis seleções e ainda levarão mais um país para a repescagem intercontinental. O continente é dono de 10 títulos mundiais: cinco com a seleção brasileira, três com a Argentina e dois com o Uruguai.

Muitos craques desfilaram por esses gramados e deixaram seus nomes na história. O Estadão fez um levantamento sobre quais os maiores artilheiros de cada uma das dez seleções que compõem o quadro da Conmebol. Neymar e Messi fazem parte da lista? Pelé ou Maradona? Confira:

Brasil: Neymar

Neymar é, pelos números oficiais da Fifa, o dono do posto de artilheiro histórico da seleção brasileira, com 79 gols anotados em 126 partidas. Nesse cálculo, Pelé aparece em segundo, com 77 bolas na rede em 91 duelos. Nos cálculos da CBF, o Rei do Futebol fez 95 gols em 113 jogos.

Neymar é o artilheiro da seleção brasileira nas contas da Fifa. Foto: Adriano Machado/ Reuters

Argentina: Messi

Atual campeã mundial, a seleção argentina tem em Lionel Messi seu grande artilheiro. Em 176 jogos, o atleta do Inter Miami foi às redes em 104 oportunidades.

Messi levou a Argentina ao terceiro título mundial em 2022. Foto: Juan Mabromata/ AFP

Uruguai: Luis Suárez

Um conhecido do futebol brasileiro aparece no topo da lista de maiores goleadores da seleção uruguaia. Luis Suárez, do Grêmio, marcou 68 gols em 137 partidas com a camisa celeste.

Suárez é o grande artilheiro da história do futebol uruguaio. Foto: Khaled Desouki/ AFP

Chile: Alexis Sánchez

Alexis Sánchez é o grande artilheiro da seleção chilena na história. O jogador da Inter de Milão já balançou as redes 50 vezes em 156 partidas.

Sánchez está na história da seleção chilena. Foto: Elvis González/ EFE

Colômbia: Falcao García

O atacante Falcao García, do espanhol Rayo Vallecano, já fez 36 gols em 104 jogos pela seleção colombiana. Ele ocupa o posto de maior artilheiro do seu país.

Falcao é o maior artilheiro da história da Colômbia. Foto: Agustin Marcarian/ Reuters

Bolívia: Marcelo Moreno

O boliviano Marcelo Moreno foi um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro deste milênio, tendo passado por grandes clubes, como Grêmio, Cruzeiro, Flamengo e Vitória. Com o faro artilheiro, é o maior goleador de sua seleção, com 31 bolas na rede em 100 jogos.

Marcelo Moreno é a grande estrela da seleção boliviana. Foto: Aizar Raldes/ AFP

Paraguai: Roque Santa Cruz

Na seleção paraguaia, Roque Santa Cruz aparece como o maior artilheiro da história. O centroavante de 42 anos, que ainda atua pelo Libertad, marcou 32 gols em 112 jogos.

Ainda na ativa por clubes, Santa Cruz não defende mais a seleção paraguaia desde 2016. Foto: Jorge Adorno/ Reuters

Peru: Paolo Guerrero

Guerrero já fez a alegria de torcedores do Corinthians, Flamengo e Internacional, mas na seleção peruana está marcado na história como o maior artilheiro. O jogador da LDU fez 39 gols em 111 partidas.

Guerrero devolveu prestígio à seleção peruana e ajudou seu país a disputar a Copa de 2018. Foto: Guadalupe Pardo/ AP

Equador: Enner Valencia

Na seleção equatoriana, um jogador que atua no Brasil ostenta o título de maior artilheiro da história. Enner Valencia, do Internacional, fez 40 gols em 81 jogos com a camisa de seu país.

Se perde gols decisivos pelo Inter, Valencia não costuma decepcionar no Equador. Foto: Santiago Fernández/ EFE

Venezuela: Salomón Rondón

Rondón fez 40 gols em 98 duelos com a camisa da seleção venezuelana. O artilheiro joga atualmente no argentino River Plate.