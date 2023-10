Quais os maiores estádios de futebol do mundo? Confira lista

Regras para acomodação de torcedores e o famoso “padrão Fifa” limitaram a capacidade de alguns dos mais tradicionais estádios de futebol do mundo. Mesmo assim, palcos espalhados nos quatro cantos do planeta são capazes de reunir até uma centena de milhares de torcedores.

O Estadão preparou uma lista com os maiores estádios de futebol do mundo e também de cada continente. Não foram levados em consideração estádios que recebem prioritariamente outros esportes, como o futebol americano, nos Estados Unidos.

Os maiores estádios do mundo

Rungrado 1º de maio

Local : Pyongyang - Coreia do Norte

: Pyongyang - Coreia do Norte Capacidade : 114.000.

: 114.000. Equipe mandante: seleções norte-coreanas.

Estádio 1º de Maio é o maior do mundo e fica localizado em Pyongyang. Foto: KCNA / Reuters

O Estádio Rungrado 1º de Maio foi inaugurado em 1989 e costuma ser palco de grandes eventos e festas norte-coreanas ligadas ao esporte, além das partida da seleção nacional. O estádio foi construído na ilha Rungra, que remete ao nome do espaço, em uma área de 23 mil m² aproximadamente.

Esse estádio costuma receber grandes eventos e celebrações em visitas de autoridades estrangeiras à Coreia do Norte. Foto: KNCA/ Reuters

Camp Nou

Local : Barcelona - Espanha

: Barcelona - Espanha Capacidade : 99.000 (110.000 com a ampliação)

: 99.000 (110.000 com a ampliação) Equipe mandante: Barcelona

Camp Nou está passando por uma reforma para modernização e ampliação de sua capacidade. Foto: Joan Monfort/ AP

O Camp Nou já recebeu diversas estrelas do futebol mundial que desfilaram em seu gramado atuando pelo Barcelona ou em duelos com a equipe catalã, mas não parou por aí. O estádio foi inaugurado em 1957 e recebeu partidas da Copa do Mundo de 1982 além da disputa da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 1992. Atualmente, o estádio se encontra fechado e passa por uma modernização que deve ampliar sua capacidade para 110 mil lugares na temporada 2025-26. Veja como ele vai ficar:

Soccer City (FNB Stadium)

Local : Joanesburgo - África do Sul

: Joanesburgo - África do Sul Capacidade : 94.736

: 94.736 Equipe mandante: Kaizer Chiefs e seleção sul-africana

Soccer City recebeu a abertura e a final da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Foto: David Gray/ Reuters

As vuvuzelas ecoaram e ditaram o ritmo do Soccer City ao longo de toda a Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. O estádio foi originalmente inaugurado em 1989 e recebeu a final da Copa das Nações Africanas em 1996. Para o Mundial, ele foi parcialmente demolido e teve a capacidade reduzida. Na Copa, foi palco de oito jogos, incluindo a abertura e a final.

Atualmente, o Soccer City recebe partidas do Kaizer Chiefs e da seleção sul-africana. Foto: Reuters

Estádio da Nova Capital Administrativa

Local : Nova Capital Administrativa - Egito

: Nova Capital Administrativa - Egito Capacidade : 93.940

: 93.940 Equipe mandante: Al-Ahly e seleção egípcia

O Egito está construindo uma nova capital administrativa para substituir o Cairo. Nessa cidade, está sendo erguido um novo estádio, que receberá jogos do Al-Ahly, maior time do país, e da seleção egípcia. A expectativa é o local seja inaugurado nos próximos meses. O estádio terá pista de atletismo e servirá de estímulo para o país receber em breve os Jogos Olímpicos.

Wembley

Local : Londres - Reino Unido

: Londres - Reino Unido Capacidade : 90.000

: 90.000 Equipe mandante: seleção inglesa

Wembley é o principal estádio da Inglaterra e recebe finais nacionais. Foto: Action Images/ Reuters

Um dos palcos mais tradicionais do futebol mundial é Wembley. Casa da seleção inglesa e de jogos decisivos do futebol local, o estádio original foi erguido em 1923, mas em 2002 foi demolido para dar lugar ao novo e moderno templo esportivo. Na data de sua inauguração, o custo total da obra estava próximo a 800 milhões de libras.

Lusail

Local : Lusail - Catar

: Lusail - Catar Capacidade : 88.966

: 88.966 Equipe mandante: seleção catariana

Estádio Lusail recebeu a final da Copa do Mundo de 2022. Foto: Pawel Kopczynski/ Reuters

O moderno estádio em Lusail recebeu o momento mais apoteótico da carreira de um dos maiores gênios do futebol mundial. Em dezembro de 2022, foi lá que Lionel Messi ergueu a taça do tricampeonato mundial da seleção argentina. 10 jogos da Copa foram disputados no local, incluindo dois do Brasil (contra Sérvia e Camarões). Em janeiro de 2024, receberá a Copa da Ásia.

Foi no Lusail que Messi se sagrou campeão mundial com a Argentina. Foto: Anne-Christine Poujoulat/ AFP

Azteca

Local : Cidade do México - México

: Cidade do México - México Capacidade : 87.523

: 87.523 Equipe mandante: América, Cruz Azul e seleção mexicana

O icônico Azteca foi inaugurado em 1966 e é um dos estádios de melhores lembranças para o futebol brasileiro. Foi nele que Pelé e companhia levaram o Brasil ao topo do futebol mundial pela terceira vez, em 1970. O primeiro gol do estádio também teve um brasileiro como protagonista. Arlindo, então no América do México, foi o primeiro a balançar as redes no local no empate por 2 a 2 com o Torino.

O América é o principal clube do México e manda seus jogos no Azteca. Foto: Henry Romero/ Reuters

O Azteca também sediou a Copa do Mundo de 1986, em que Maradona foi protagonista e levou a Argentina ao bi. A final olímpica do futebol em 1968 foi celebrada no Azteca. A Hungria ficou com o ouro e deixou a Bulgária com a prata.

O Azteca é um dos gigantes do futebol latino-americano. Foto: Henry Romero/ Reuters

Bukit Jalil

Local : Kuala Lumpur - Malásia

: Kuala Lumpur - Malásia Capacidade : 87.411.

: 87.411. Equipe mandante: seleção malaia

Bukit Jalil recebeu em 2017 a abertura dos Jogos do Sudeste Asiático. Foto: Lai Seng Sin/ Reuters

A Malásia não é um país com tradição no futebol, mas conta com um dos maiores estádios do mundo. Inaugurado em 1998 e reformado em 2017, o local é comumente usado pela seleção malaia para amistosos e partidas de Eliminatórias do Mundial e da Copa da Ásia. A previsão é que em 2023 o estádio seja utilizado um total de cinco vezes pela seleção da Malásia.

Torcedores da seleção malaia costumam fazer grandes festas no estádio. Foto: Lim Huey Teng/ Reuters

Borg el-Arab

Local : Alexandria - Egito

: Alexandria - Egito Capacidade : 86.000

: 86.000 Equipe mandante: Al-Ahly, Al-Ittihad e seleção egípcia

Em Alexandria fica o terceiro maior estádio da África. Foto: Amr Abdallah Dalsh/ Reuters

Esse estádio é uma das casas da seleção egípcia e do mais tradicional time do país, o Al-Ahly. Nesse gramado, Mo Salah costuma fazer a alegria dos torcedores do Egito. A inauguração do local aconteceu em 2007. Ele conta com uma pista de atletismo.

Borg El Arab Stadium também recebe jogos da liga egípcia. Foto: Amr Abdallah Dalsh/ Reuters

Monumental de Núñez

Local : Buenos Aires - Argentina

: Buenos Aires - Argentina Capacidade : 84.567.

: 84.567. Equipe mandante: River Plate e seleção argentina

Maior estádio da América do Sul, casa do River Plate foi reinaugurada em 2023. Foto: Reprodução/ Twitter @riverplate

O Monumental de Núñez foi inaugurado em 1938 e passou desde então por algumas modernizações. A mais recente resultou em uma ampliação de capacidade em 2023. Casa do River Plate, o estádio recebeu a final da Copa do Mundo de 1978, em que a Argentina superou a Holanda.