PKBOTPAL - RJ - 01/11/2023 - BOTAFOGO X PALMEIRAS / CAMPEONATO BRASILEIRO - ESPORTES OE - Botafogo x Palmeiras se enfrentam em rodada do campeonato brasileiro no estadio Nilton Santos, zona norte do Rio de Janeiro. FOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

Quais os melhores jogos do futebol brasileiro em 2023? Confira lista

De goleadas no Campeonato Brasileiro a viradas emocionantes, não faltaram partidas que arrepiaram os torcedores nos estádios e os fizeram levantar do sofá em frente à TV. O Estadão relembra cinco jogos que marcaram o futebol brasileiro em 2023, de janeiro a dezembro.

Botafogo 3 x 4 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

Possivelmente o jogo que colocou o Palmeiras na briga pelo título Campeonato Brasileiro e iniciou a derrocada do Botafogo. No Estádio Nilton Santos, o time da Estrela Solitária chegou com a vantagem na liderança e até abriu 3 a 0 no marcador; no segundo tempo, Endrick, com dois gols e uma assistência, liderou o Palmeiras à virada, já nos acréscismos. Tiquinho Soares ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti e o Botafogo teve Adryelson expulso.

Bahia x Goiás - Brasileirão Foto: Felipe Oliveira

Goiás 4 x 6 Bahia – Campeonato Brasileiro

O jogo entre Goiás e Bahia, duas equipes que lutavam contra o rebaixamento, foi um dos mais marcantes do Brasileirão de 2023. Além da quantidade de gols – a maior do campeonato –, com o placar terminando em 6 a 4 para o time baiano, de Rogério Ceni, a partida contou com uma das maiores ‘pinturas’ já feitas na temporada. Em cobrança de falta de antes do meio de campo, o lateral Gilberto marcou um dos gols dos baianos.

Corinthians x Grêmio - Brasileirão Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Corinthians 4 x 4 Grêmio – Campeonato Brasileiro

Em partida adiada da 15ª rodada, Corinthians e Grêmio empataram por 4 a 4, em partida com duas viradas e um duelo repleto de oportunidades para os dois lados, os times alternaram altos e baixos durante os 90 minutos e terminaram somando um ponto cada um. Na reta final, um lance de Yuri Alberto, que cortou a bola com o braço, gerou reclamação dos gremistas e o afastamento de Wilton Pereira Sampaio, árbitro da partida, pela CBF.

German Cano of Brazil's Fluminense, center, celebrates scoring his side's second goal against Brazil's Internacional during a Copa Libertadores semifinal second leg soccer match at Beira Rio stadium in Porto Alegre, Brazil, Wednesday, Oct. 4, 2023. (AP Photo/Andre Penner) Foto: Andre Penner/ AP

Internacional 1 x 2 Fluminense – semifinal da Libertadores

Após empate por 2 a 2 no Maracanã, a partida de volta da semifinal da Libertadores entre Internacional e Fluminense, no Beira-Rio, reservou emoção para os torcedores. Depois de abrir o placar com Mercado, o Internacional não conseguiu ampliar a vantagem no segundo – Enner Valencia desperdiçou diversas oportunidades – e viu o Fluminense se recuperar na reta final. John Kennedy e Germán Cano marcaram os gols da virada no Rio Grande do Sul.

AMDEP9468. SAO PAULO (BRASIL), 24/09/2023.- Wellington Rato (i) de Sao Paulo disputa un balón con Ayrton Lucas de Flamengo hoy, en la final de la Copa de Brasil entre Sao Paulo y Flamengo en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana Foto: Isaac Fontana/ EFE

São Paulo 1 x 1 Flamengo – final da Copa do Brasil

Depois de uma série de gozações dos rivais, o São Paulo conquistou neste ano a primeira Copa do Brasil de sua história. Depois de uma vitória por 1 a 0 na partida de ida, no Maracanã, o time tricolor precisava apenas de um empate para celebrar o título no Morumbi – mas com tensão para os torcedores. O Flamengo, de Jorge Sampaoli, foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Bruno Henrique. Foi dos pés de Rodrigo Nestor, nos acréscimos dos 45 minutos iniciais, que a torcida são-paulina gritou de alívio para celebrar a conquista inédita.

24/09/2023 - FINAL COPA DO BRASIL / SÃO PAULO / FLAMENGO / ESPORTES - São Paulo e Flamengo jogam pela final da Copa do Brasil no estadio do Morumbi. São Paulo comemora o titulo FOTO:WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO Foto: Werther Santana/ Estadão

