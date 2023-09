Quais são os 10 estádios de futebol mais inusitados do mundo? Veja lista

Da América do Sul à Coreia do Norte, o futebol é praticado em todas as partes do mundo. Por isso, há estádios de todos os tipos, sejam os mais modestos, sem arquibancadas, às grandes obras da engenharia humana. Recém reformado, o Santiago Bernabéu, do Real Madrid, tem capacidade para cerca de 85 mil torcedores; o KÍ Klaksvik, time das Ilhas Faroe, joga para 2 mil pessoas em seu estádio.

Neste universo de campos e estádios, o Estadão separou uma lista com dez arenas “inusitadas”, seja por alguma característica geográfica ou arquitetônica. Do Amapá aos países nórdicos, cada estádio tem sua particularidade, que o torna único neste aspecto.

Estádio Municipal de Braga

Um dos clubes mais populares de Portugal, o Braga disputará a Champions League nesta temporada em seu estádio com uma das vistas mais impressionantes da Europa. O Estádio Municipal de Braga recebe o apelido de “A Pedreira” justamente pela sua proximidade com um rochedo. Inaugurado em 2003 e com capacidade para 30 mil torcedores, ele conta somente com arquibancadas nas laterais do campo, enquanto os espaços atrás dos gols são “reservados” para o seu relevo. O Financial Times destacou a obra como uma das referências da arquitetura moderna.

Estádio Municipal, casa do Braga, de Portugal Foto: Miguel Vidal / Reuters

Estádio Estadual Milton de Souza Corrêa, o ‘Zerão’

Apesar de modesto, o Estádio Estadual Milton de Souza Corrêa conta com uma particularidade: fundado em 1990 no Macapá, capital do Amapá, foi construído com o propósito de que a linha do meio-campo representasse a Linha do Equador. Desta forma, cada time estaria em um dos hemisfério (Norte e Sul). Seu apelido, “Zerão”, se deve ao fato de a latitude no local equivaler a zero graus. A cidade é a única do País que é cortada pela linha imaginária.

Continua após a publicidade

Estádio tem o apelido 'Zerão' pelo fato de a latitude no local equivaler a zero graus Foto: AE

Estádio Akron

Vice-campeão da Libertadores em 2010, o Chivas Guadalajara manda suas partidas em um estádio com uma arquitetura especial. Sobre um planalto, o estádio Akron, com uma arquitetura moderna e circular – semelhante a tantos outros do mundo – se diferencia pela vista externa, que se assemelha a um vulcão. Com capacidade para cerca de 50 mil torcedores, a arena foi fundada em 2010 e sediou os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no ano seguinte.

Estádio Akron, casa do Chivas Guadalajara Foto: Henry Romero / Reuters

Estádio Djúpumýra

O KÍ Klaksvik irá disputar a Conference League nesta temporada, sendo o primeiro clube das Ilhas Faroe a realizar o feito. Seu estádio, o Djúpumýra, no entanto, não poderá ser utilizado na competição continental. Mesmo assim, reserva uma característica especial: sua proximidade com o canal que dá acesso ao Atlântico Norte e um dos montes das Ilhas Faroe, que fazem com que o campo esteja, em diversos momentos, coberto por névoa.

Djúpumýra, estádio do KÍ Klaksvik. Foto: Divulgação/KÍ Klaksvik

Continua após a publicidade

Timsah Arena

Um crocodilo gigante. Esse é o formato que melhir descreve o Estádio Municipal Metropolitano de Bursa, também chamado de Timsah Arena, casa do Bursaspor, em Bursa. A parte externa do estádio foi construída para representar um crocodilo, mascote da equipe.

Timsah Arena, casa do Bursaspor. Foto: Reprodução/Twitter

Estádio Flutuante Marina Bay

Um campo de futebol sobre o mar. Ele existe em Marina Bay, em Cingapura. O estádio Flutuante Mariana Bay, também conhecido por Plataforma Flutuante, foi fundado em 2007 e sediou os Jogos Olímpicos da Juventude, em 2010. As arquibancadas ficam na parte insular de Cingapura, enquanto o campo foi construído na baía. A plataforma pode aguentar um peso equivalente a nove mil pessoas.

Marina Bay Stadium, em Cingapura. Foto: Reprodução/Flickr

Estádio Cierny Balog

Continua após a publicidade

Com um trilho de trem perto das arquibancas, o estádio Cierny Balog, na Eslováquia, é a casa do time homônimo, da liga amadora do país. Durante as partidas, em diversos momentos, uma locomotiva pode interromper e distrair os jogadores da partida.

Estádio Janguito Malucelli

De longe, o estádio Janguito Malucelli aparentava ser semelhante a tantos outros estádios ao redor do mundo. No entanto, se diferencia em um aspecto fundamental: sua principal arquibancada foi construída sem o uso de concreto – tanto que recebeu o título de Ecoestádio. No entanto, ele foi demolido em 2021, após a extinção do J.Malucelli Futebol S/A, que administrava o estádio.

Cocodrilos Sports Park

Assim como a casa do Braga, o Cocodrilos Sports Park, na Venezuela, tem uma montanha como um de seus vizinhos. Inaugurado em 2005, localizado na cidade de Caracas, tem capacidade para 3,5 mil torcedores e um gramado inteiramente artificial.

Continua após a publicidade

Estádio Olímpico de Montevideo

Na cidade que recebeu a primeira decisão de uma Copa do Mundo encontra-se o Estádio Olímpico de Montevideo. Inaugurado em 1923, tem capacidade para pouco mais de 6 mil torcedores – muito inferior ao Centenário –, mas que conta com uma vista para a Baía de Montevidéu. Caso um zagueiro chute a bola para longe, é possível que ela no Rio da Prata.