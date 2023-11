Torcidas brasileiras entram em lista de melhores cantos do mundo; saiba quais são elas

Qual é a melhor torcida do mundo? Em votação popular promovida pelo jornal espanhol Marca, dois cantos, de Palmeiras e Flamengo, concorrem, ao lado de outros clubes europeus, pelo título informal de “Melhor canção do futebol mundial”. Os times, que disputam o título do Brasileirão nesta temporada, levam milhares de torcedores ao estádio a cada jogo e lideram as médias de público em 2023.

A torcida rubro-negra aparece na lista com o canto de “Dezembro de 81″, que homenageia o título mundial do clube, diante do Liverpool, naquela temporada. Já o Palmeiras é destacado com a canção “Eu canto, eu sou Palmeiras até morrer”. Além destes, nenhum outro clube brasileiro aparece na lista do Marca, com 14 equipes – nove da Europa, quatro da América do Sul e uma da África.

Além de Palmeiras e Flamengo, Boca Juniors e River Plate, ambos da Argentina, são os outros clubes sul-americanas que receberam destaque na lista. No site do jornal espanhol, os internautas podem escolher qual canto é o ‘melhor do mundo’. O Wydad Casablanca, do Marrocos, é a única equipe que, além dos polos Europa e América do Sul, aparece na lista.

“A música é um dos grandes valores do futebol. Um jogo em silêncio é menos um jogo e, infelizmente, isso pôde ser constatado durante a dolorosa pandemia. A celebração em torno do rei dos esportes confere a cada duelo um aroma especial que o diferencia de outras competições esportivas”, escreve o jornal Marca em sua publicação.

São consideradas na avaliação apenas canções criadas pelas torcidas organizadas; ou seja, não entram aquelas criadas pelos clubes ou adotadas como hino de forma não oficial. “You’ll Never Walk Alone”, entoada como hino pela torcida do Liverpool, é uma das que não foram avaliadas, por exemplo.