Quando Messi volta ao PSG? Campeão mundial segue aproveitando ‘férias’

Quando você é campeão mundial e considerado o melhor jogador do planeta, você tem alguns privilégios. Lionel Messi liderou a Argentina ao título da Copa do Mundo e terá mais alguns dias de folga até voltar ao Paris Saint-Germain.

Após desembarcar em Buenos Aires no início da semana e comemorar o tricampeonato mundial, com quase 5 milhões de argentinos nas ruas da capital, o camisa 10 foi até Rosário, sua cidade natal, ficar com sua família.

Ao lado da esposa Antonela, ele comemorou a data natalina com os filhos Thiago, Mateo e Ciro e já havia recebido o amigo Luis Suárez dias antes em sua casa. Segundo a imprensa francesa, o craque deve continuar em Rosário e não entrará em campo antes de 11 de janeiro, no duelo contra o Angers pela liga francesa.

O técnico do PSG, Christophe Galtier, deu dez dias de descanso aos seus jogadores após suas participações no Mundial do Catar. O francês Kylian Mbappé e o marroquino Achraf Hakimi voltaram aos treinos no PSG na última quarta-feira, três dias após a final da Copa do Mundo. Já Neymar retornou às atividades do clube na quinta.

A situação do Paris Saint-Germain é confortável. Invicta, a equipe parisiense tem 41 pontos e ocupa a primeira posição do Campeonato Francês. A liga francesa volta no próximo dia 28, quarta-feira, quando o PSG receberá o vice-lanterna Strasbourg. O Lens está na vice-liderança com 36 e será o adversário do time da capital no dia 1º. No dia 6, o time tem jogo pela Copa da França diante do Châteauroux, da terceira divisão.

Já na Champions,o PSG terá pela frente o Bayern de Munique na oitavas de final, em duelos que serão disputados apenas em fevereiro.