Quando o Brasil vai jogar as oitavas de final da Copa? Veja data e horário

Apesar da derrota para Camarões, o Brasil se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo em primeiro lugar do Grupo G. Com isso, a seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul na primeira etapa do mata-mata do torneio.

O jogo, que ocorre na próxima segunda-feira, 5, às 16h, será sediado no Estádio 974, em Doha, no Catar. Caso se classifique, o Brasil jogará as quartas de final no dia 9 de dezembro, às 12h, as semifinais no dia 13 de dezembro, às 16h, e a grande final no dia 18 de dezembro, às 12h.

Seleção brasileira em treino da Copa do Mundo de 2022. Foto: Andre Penner/AP

Além da Coreia do Sul, a chave do Brasil conta com Holanda, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Japão e Croácia. Passando pelas oitavas, a equipe brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre a seleção japonesa e a seleção croata.