O Brasil está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Após avançar em primeiro lugar no Grupo G, a seleção brasileira derrotou a Coreia do Sul por 4 a 1 na primeira etapa do mata-mata do torneio. O próximo adversário será a Croácia, que despachou o Japão nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A partida acontece na próxima sexta-feira, dia 9, às 12 (horário de Brasília), no Estádio Education City, em Doha. Caso se classifique, o Brasil jogará a semifinal no dia 13 de dezembro, às 16h, e a grande final no dia 18 de dezembro, às 12h.

Jogadores da seleção brasileira comemoram vitória sobre a Coreia do Sul. Foto: Martin Meissner/ AP

Além da Croácia, a chave do Brasil conta com Holanda e Argentina. Passando pelas quartas, a equipe brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre holandeses e argentinos.