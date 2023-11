Quanto custa look de Endrick da Gucci, que fez sucesso na apresentação da seleção?

Os jogadores e a comissão técnica da seleção brasileira se apresentaram nesta segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para dar início à preparação do elenco visando os jogos com Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Um dos primeiros a chegar ao centro de treinamento foi o atacante Endrick, do Palmeiras, que chamou muita atenção nas redes sociais pelo look escolhido.

Endrick vestiu uma camisa polo branca, uma calça azul marinho e um tênis branco. Todas as peças combinam, já que apresentam os mesmos detalhes em verde e vermelho e são da grife italiana Gucci. Considerando as roupas e também a mala e a mochila, que são da mesma marca de luxo, o jogador do Palmeiras gastou cerca de R$ 42 mil para montar seu look.

Não há parceria. O jogador comprou todos os itens. Os mais caros são os acessórios de viagem. A mala custa R$ 17 mil e a mochila, R$ 10 mil. Ele pagou aproximadamente R$ 4,2 mil no tênis, R$ 4,7 mil na calça e R$ 3,7 na camisa polo.

Houve elogios e críticas bem-humoradas. “Vestindo o simples, sem frescura. Lembrando looks das décadas passada quando a seleção tinha jogadores querendo jogar bola e não ser modelo”, escreveu um internauta. “Agrediu a moda”, disse outro.

Endrick se apresenta à seleção brasileira em Teresópolis com roupa de grife Foto: Joilson Marconne/ CBF

Aos 17 anos, o garoto celebrou sua primeira convocação para a seleção principal após participações nas equipes sub-15 e sub-17. “Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Creio que vai ser muito especial e espero ajudar a seleção. E também quero agradecer a todos os envolvidos que estão comigo na minha carreira, pois não foi fácil chegar aqui hoje”, afirmou Endrick.

Continua após a publicidade

Logo na chegada, Endrick se encontrou com futuros companheiros de Real Madrid. Os também atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo desembarcaram de helicóptero na Granja Comary, assim como o volante Bruno Guimarães, do Newcastle.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia na quinta-feira, às 21h, em Barranquilla. O jogo com a Argentina será na terça-feira, dia 21, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Após quatro rodadas das Eliminatórias, o Brasil está em terceiro lugar, com 7 pontos. A Argentina é a líder com 12, e a Colômbia tem 6 e ocupa a quinta colocação.