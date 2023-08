Veja quanto custa para ver Messi jogar sua primeira final com o Inter Miami nos Estados Unidos

Messi disputa neste sábado, dia 19, sua primeira decisão com o Inter Miami. Nem demorou para um time que estava desacreditado nos EUA, lanterninha da competição nacional. Na final da Leagues Cup, o time do argentino vai visitar o Nashville SC e quem quiser comprar um dos 30 mil ingressos disponíveis para a partida terá de colocar a mão no bolso. No site oficial que comercializa as entradas para a partida, o ingresso mais barato custa US$ 484,50, cerca de R$ 2.419, e o mais caro US$ 3.998,00, cerca de R$19.905. As equipes decidem o título da Leagues Cup neste sábado, às 22h.

Para efeito de comparação, para a final da Champions League da última temporada, disputada entre Manchester City e Inter de Milão, em Istambul, o ingresso mais barato custava 70 euros, cerca de R$ 367,50 de acordo com a cotação da época - seis vezes mais barato do que a decisão da Leagues Cup envolvendo Messi.

“É natural a procura por ingressos e os preços aumentarem muito, afinal estamos falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Já é possível dizer que Messi está trazendo um grande retorno de imagem e de receita ao Inter Miami”, aponta o especialista em marketing esportivo Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

De acordo com o Nashville, mandante da decisão da competição neste sábado, ainda existem ingressos para todos os setores do estádio. Desde de sua estreia com a camisa do Inter Miami, Messi mudou a realidade do clube na temporada no quesito desempenho e, principalmente, interesse do torcedor e sua presença nos estádios. Em casa, o time agora joga com lotação máxima, pouco mais de 20 mil torcedores, sempre em clima de festa.

Messi entra em campo neste sábado para tentar conquistar seu primeiro título com o Inter Miami Foto: AP Photo/Chris Szagola

Em sua estreia, na primeira rodada da Leagues Cup, Messi fez o torcedor do Inter Miami esgotar os 20 mil ingressos para o jogo mais de 24h antes do início da partida. Por causa disso, os donos da equipe oficializaram que o processo para aumentar a capacidade do estádio do time foi acelerado. O mesmo aconteceu nas outras partidas pela competição, independentemente se era em casa ou fora. Todos queriam ver Messi e ação.

“Vejo com naturalidade esse aumento no preço dos ingressos, é uma forma do clube capitalizar em cima de um dos maiores astros do futebol mundial e conseguir novas receitas. Já vimos isso acontecer no Brasil e em outros países após a chegada de craques com essa envergadura. Ao mesmo tempo, o clube também pode e deve dar uma contrapartida, com a criação de planos ou carnês que facilitem esse acesso, que é algo que deve acontecer, além de ações de engajamento junto ao público local”, afirma Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa especializada no atendimento de sócios-torcedores e que atua em clubes como Bahia e Cruzeiro.

O Inter Miami chega para a decisão deste sábado invicto. Em seis jogos, venceu cinco e empatou um. A equipe tem o melhor ataque da competição, com 21 gols marcados, e Messi é o artilheiro dela com nove bolas nas redes.

Onde assistir a final da Leagues Cup

O jogo entre Inter Miami e Nashville SC terá transmissão para o Brasil e o mundo por meio do MLS Season Pass, streaming disponível para assinantes da Apple+.