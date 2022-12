Quanto custa ir para o Mundial de Clubes no Marrocos em 2023?

A Fifa confirmou nesta sexta-feira, 16, a realização do Mundial de Clubes no Marrocos entre 1º e 12 de fevereiro. Entre os times brasileiros, quem marca presença no torneio é o Flamengo. Outro destaque da competição é o time espanhol Real Madrid. Após rumores de que o Mundial de Clubes não seria realizado, a Fifa confirmou o torneio a pouco mais de um mês das datas dos jogos, deixando pouco tempo para quem deseja viajar para o Marrocos para assistir às partidas de futebol.

Considerando valores atuais, o custo da viagem pode ser entre R$ 10 mil e R$ 25 mil. Só de passagem aérea de classe econômica, o custo de viajar de São Paulo para Marrakech no período da competição fica entre R$ 6.000 e R$ 8.000 por pessoa. Quem partir do Rio de Janeiro terá custo mais alto, chegando a cerca de R$ 13 mil. Os voos seriam dias 30 de janeiro e 12 de fevereiro, com tempo de trajeto médio de 16 horas.

Em hotéis, a hospedagem no período do torneio sai por R$ 10 mil por quarto para duas pessoas. Outra opção é se hospedar em um hostel. O custo é de R$ 800 por um quarto com cama de casal ou R$ 1.400 por um quarto com duas camas de solteiro.

O brasileiro Marcelo levanta a taça de campeão da Supercopa após o Real Madrid vencer a partida contra o Athletic de Bilbao no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riad, na Arábia Saudita. Foto: Albert Gea / Reuters

Além disso, é preciso levar dinheiro em espécie, usar uma conta internacional ou arcar com os custos do IOF em pagamentos com cartão de crédito. A moeda do Marrocos é o Dirham marroquino, que tem valor de cerca de dois para um perante o real. Ou seja, R$ 1 equivale a 1,98 Dirham marroquino.

Para alimentação em almoço e jantar, o custo médio por refeição é de R$ 35. Um combo de lanche, batata e refrigerante no McDonald’s ou no Burger King custa 66 Dirhams marroquinos, cerca de R$ 33. Com isso, o custo com a alimentação ficará, em média, R$ 840. Para lembrancinhas, passeios ou gastos adicionais, o ideal é ter, ao menos, o dobro do valor em mãos.

O preço dos ingressos para os jogos do Mundial de Clubes da Fifa no Marrocos ainda não foi anunciado. Porém, na edição realizada neste ano, as entradas custavam a partir de US$ 5 (R$ 26,40, na cotação atual, em conversão direta). Considerando esse valor para oito jogos do torneio, o custo seria de US$ 40 (R$ 212).

Em duas pessoas, os custos individuais da viagem podem ser reduzidos, por causa da hospedagem, que seria dividida. Ainda assim, o custo mínimo por pessoa seria de R$ 8,6 mil.