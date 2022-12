Quanto ganha a seleção brasileira em cada fase da Copa do Mundo?

Na Copa do Mundo 2022, a Fifa vai conceder um valor total de US$ 440 milhões em dinheiro (R$ 2.29 bilhões, em conversão direta). Todos os times que disputam a maior competição de futebol do mundo ganham uma parcela do valor total. No caso da seleção brasileira, que já avançou até as quartas de final, o valor pago nessa etapa é de US$ 17 milhões (R$ 88,48 milhões) para cada equipe.

O primeiro colocado na competição leva para casa um valor de US$ 42 milhões (R$ 218,8 milhões). Já o segundo lugar recebe US$ 30 milhões (R$ 156,3 milhões). O terceiro e quarto lugar levam, respectivamente, US$ 25 milhões (R$ 130,2 milhões) e US$ 27 milhões (R$ 140,7 milhões).

Na fase de grupos, cada equipe embolsa US$ 9 milhões (R$ 46,9 milhões). Já nas oitavas de final o valor aumenta para 13 milhões. Ou seja, mesmo perdendo para o Brasil, a seleção da Coreia do Sul levou o valor para casa. O time que chegar às quartas de final, como Brasil e Croácia, receberá US$ 17 milhões (R$ 88,6 milhões).

Jogadores Vinicius Junior, Raphinha, Lucas Paqueta e Neymar comemoram segundo gol na partida contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo 2022 Foto: AP Photo/Manu Fernandez

O valor que cada um dos jogadores das seleções recebe é determinado pelas seleções de cada país. Em todo caso, o valor é um adicional ao pagamento que os jogadores já recebem por seus contratos.

Segundo reportagem da CNBC, o craque francês Kylian Mbappé ganhou cerca de US$ 22,3 mil (US$ 116,2 mil) por partida na Copa do Mundo de 2018. Esse valor é somado ao bônus de aproximadamente US$ 350 mil (R$ 1,8 bilhão) que recebeu por vencer o Mundial. O jogador decidiu doar seus ganhos para a instituição francesa de caridade Premiers de Cordée, que oferece atividades esportivas gratuitas para crianças deficientes e hospitalizadas.

A seleção da Alemanha, por exemplo, anunciou que pagaria US$ 400 mil (R$ 2 bilhões, na cotação atual) para seus jogadores se eles vencessem a Copa do Mundo da Rússia, realizada em 2018 – o que não aconteceu. Bônus menores seriam concedidos se a equipe chegasse às quartas de final ou semifinal. Nada disso acontece, é claro, uma vez que a Alemanha foi eliminada na fase de grupos, maior vexame da história da seleção que havia vencido a Copa de 2014, no Brasil, na marcante edição do 7 a 1.

Os valores não abrangem o que cada jogador pode ganhar com contratos de patrocínio ou publicações pagas por marcas nas redes sociais.