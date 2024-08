Quanto tempo Corinthians, Palmeiras e São Paulo demorariam para pagar suas dívidas? Veja projeção

É disso que trata o Relatório Convocados 2024, produzido pelo economista Cesar Grafietti em colaboração com as empresas Campo de Ação, Sport Track e Outfield. Alguns dos pontos trabalhados no relatório são as dívidas dos clubes e o tempo que cada um levaria para sanar esses débitos, de curto e longo prazo. É um exercício que leva como base as receitas em determinado período e possibilidade de que 20% destas fossem voltadas exclusivamente para as dívidas.

Nisso, o Corinthians é o clube com a maior dívida do Brasil, pelo menos até 2023 – já que o relatório faz um apanhado do último ano. Assim, ainda não é possível medir o impacto da gestão Augusto Melo sobre o clube. Com a dívida da Neo Química Arena contabilizada, o total saltou para R$ 1,89 bilhão.