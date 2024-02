O Corinthians vive uma severa crise neste início de temporada. As atrapalhadas da diretoria que assumiu há pouco mais de um mês se somaram aos maus resultados dentro de campo, provocando uma forte turbulência. Como resultado, no Paulistão, o time alvinegro corre risco de rebaixamento para a Série A2.

Os números mostram que, apesar da situação delicada, é possível reverter o quadro. O formato do Campeonato Paulista ainda ajuda o Corinthians, que tem chances de se classificar para as quartas de final. O time alvinegro está no Grupo C, ao lado de Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira.

O Corinthians, de Cássio, tenta fugir do rebaixamento no Paulistão 2024. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Pelo histórico do Campeonato Paulista, desde que passou a ser disputado no atual formato com 16 equipes, nenhuma equipe foi rebaixada para a Série A2 com 12 pontos. Portanto, chegar a esse número deve ser suficiente para se livrar da queda, tanto para o Corinthians quanto para concorrentes diretos como Portuguesa, Santo André, Ituano e Guarani. Agora, se forem tomadas por base média (9,6) ou mediana (10) de pontos das equipes rebaixadas nos últimos sete anos, se chegar a 11 pontos, o Corinthians tende a se safar da degola e permanecer na elite do Paulistão. O time, agora comandado por António Oliveira, soma 3 pontos em seis partidas.

Após as 12 rodadas da fase inicial, as duas equipes com a menor pontuação - obedecidos os critérios de desempate na classificação geral - são rebaixadas para a Série A2 do Campeonato Paulista. Por ordem, os critérios são: vitórias, saldo de gols, gols marcados, cartões vermelhos, cartões amarelos e, se persistir a igualdade, um sorteio é realizado pela FPF.

Confira os próximos jogos do Corinthians no Paulistão

11/02 - 16h - Corinthians x Portuguesa - Neo Química Arena

14/02 - 21h35 - Botafogo de Ribeirão Preto x Corinthians - Arena NicNet

18/02 - 18h - Palmeiras x Corinthians - Arena Barueri

25/02 - 20h - Corinthians x Ponte Preta - Neo Química Arena

02/03 - 16h - Corinthians x Santo André - Neo Química Arena

10/03 - 18h - Água Santa x Corinthians - Local indefinido

Veja a lista de times rebaixados e pontuação no Paulistão entre 2017 e 2023

2017 - São Bernardo (10 pontos ) e Audax (9)

- São Bernardo (10 pontos ) e Audax (9) 2018 - Linense (10) e Santo André (8)

- Linense (10) e Santo André (8) 2019 - São Caetano (8) e São Bento (7)

- São Caetano (8) e São Bento (7) 2020 - Água Santa (11) e Oeste (10)

- Água Santa (11) e Oeste (10) 2021 - São Bento (9) e São Caetano (3)

- São Bento (9) e São Caetano (3) 2022 - Ponte Preta (9) e Novorizontino (3)

- Ponte Preta (9) e Novorizontino (3) 2023 - São Bento (10) e Ferroviária (9)