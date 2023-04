Quarto Fla-Flu seguido na final do Carioca opõe desconfiança rubro-negra e magia tricolor

Flamengo e Fluminense vão protagonizar mais uma final, a quarta seguida, do Campeonato Carioca a partir deste sábado, às 20h30, no Maracanã, no Rio. Em 2020 e 2021, o time rubro-negro se deu melhor e foi tricampeão estadual, uma vez que já vinha de título em 2019, mas diante do Vasco. Na terceira tentativa, em 2022, o Fluminense quebrou a sequência do rival e voltou a erguer a taça, podendo agora ser bicampeão.

Esta partida será apenas a primeira da final. O jogo decisivo será realizado no domingo (9), às 18h, novamente no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis. Apesar do mando de campo se alternar, os ingressos serão divididos igualmente entre as torcidas nas duas finais.

Flamengo e Fluminense farão o segundo clássico ‘Fla-Flu’ da temporada. Na Taça Guanabara, os times se enfrentaram em uma ‘final’ valendo o título simbólico da fase. Depois de ver o adversário liderar a maior parte do campeonato, o Fluminense venceu na última rodada, por 2 a 1, de virada, terminando na ponta com 25 pontos, dois a mais do que o adversário, que ficou em terceiro.

Fluminense e Flamengo decidiram a Taça Guanabara e lado tricolor levou a melhor. Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Nas semifinais, o Flamengo fez o ‘Clássico dos Milhões’ com o Vasco e venceu as duas partidas, por 3 a 2 e, depois, por 3 a 1. O Fluminense enfrentou o Volta Redonda, foi derrotado no primeiro jogo, por 2 a 1, mas goleou por 7 a 0 no Maracanã, com direito a quatro gols, o chamado poker-trick, do argentino Germán Cano.

O técnico português Vítor Pereira, com pressão aliviada após duas vitórias sobre o Vasco e a classificação à final, tem problemas para montar o Flamengo. O principal deles é o desfalque do meia uruguaio Arrascaeta, que teve lesão muscular e está fora das duas finais.

Reserva nas semifinais, Everton Ribeiro deve ser o provável substituto do uruguaio. O zagueiro Pablo, o lateral Matheuzinho e o volante Erick Pulgar completam a lista do departamento médico. Mas também há boas notícias. O lateral-direito Varela e o atacante Gabigol eram preocupações, mas fizeram reforço muscular durante a semana e treinaram sem restrições.

Uma das esperanças do Flamengo é o artilheiro Pedro. Revelado pelo Fluminense, ele tem 13 gols em 12 jogos na atual temporada. Apesar de demonstrar respeito, o atacante deseja marcar novamente e ajudar o Flamengo a sair vitorioso. “Todo gol é importante para mim, não foco no adversário. Tenho muita gratidão ao Flu, que me revelou e que sempre fez de tudo para eu me tornar profissional. Mas, como bom torcedor do Flamengo, fazer gol em clássico é muito importante para mim e espero conseguir fazer isso nas finais”, projetou o artilheiro.

De outro lado, o técnico Fernando Diniz não tem o que reclamar, pois conta com todos os jogadores e não deve fazer muitas mudanças para a grande final. Entretanto, há duas situações para se prestar atenção.

Uma delas envolve o meia-atacante Arias, que foi convocado para dois amistosos com a Colômbia, na Coreia do Sul e no Japão. O jogador chegou na noite de quinta-feira ao Rio de Janeiro após três escalas e 42 horas de avião, portanto, está desgastado. Mesmo assim deve ser titular. A outra situação a do experiente e badalado Marcelo, recém-contratado e que vem melhorando a parte física. Após a lesão de Jorge no começo do mês, a lateral-esquerda vem sendo ocupada por Alexsander.

Diniz confirmou mesmo que sua única preocupação é o meia Arias e espera que o elenco faça dois grandes jogos. “Nosso maior problema individualmente é o Arias, que foi convocado para a seleção colombiana. Fora isso, estamos com o time inteiro e vamos escolher os melhores jogadores para fazer dois grandes jogos”, garantiu.

