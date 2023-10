Quatro finais, quatro emissoras: Cleber Machado pode narrar mais um título inédito em 2023

Neste sábado, às 17h, o Fortaleza busca seu primeiro título continental em duelo com os equatorianos da LDU, e Cleber Machado será a voz da final da Copa Sul-Americana no SBT. A emissora de Silvio Santos transmite o jogo de forma exclusiva na TV aberta para todo o País, com equipe completa no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai.

Essa será a primeira final que Cleber narrará no SBT, mas o locutor está bastante acostumado com decisões. Em 2023, foram quatro finais, cada uma em uma emissora diferente. Na Supercopa do Brasil, ele contou as emoções do título do Palmeiras sobre o Flamengo ainda na Globo. O Paulistão teve o mesmo campeão, mas o adversário foi o Água Santa, na Record. No Amazon Prime Video, Cleber Machado narrou a conquista do São Paulo na Copa do Brasil diante do rubro-negro carioca.

Os troféus nacionais erguidos por Palmeiras e São Paulo foram inéditos para os clubes. A coincidência anima a torcida do Fortaleza, que também quer romper o tabu e faturar seu primeiro título da Copa Sul-Americana. O adversário, porém, costuma ser amargo para o futebol brasileiro, em especial para outro time tricolor, o Fluminense, que perdeu as finais da Libertadores de 2008 e da Sul-Americana de 2009 para a LDU.

Cleber Machado vai narrar a final da Sul-Americana neste sábado no SBT. Foto: Lourival Ribeiro/SBT

“Não há uma preparação especial para a final. Nessa semana, claro, estou dando uma olhada no noticiário, características da LDU, seus principais jogadores. É uma equipe tradicional, de um futebol que tem evoluído. O Equador tem ido a Copas do Mundo. Agora, o interessante é ver o clima da cidade e acompanhar as equipes de perto antes da final”, afirmou Cleber ao Estadão.

Essa será a quinta final com times brasileiros que ele vai narrar na Sul-Americana. Em 2010, acompanhou o título do Independiente de Avellaneda sobre o Goiás. Em 2013, foi a vez de o Lanús derrotar a Ponte Preta na decisão. Já em 2018, o Athletico-PR levou a melhor sobre o colombiano Junior, de Barranquilla. Nos três casos, a transmissão da Globo foi regionalizada, para o Estado goiano, paulista e paranaense, respectivamente.

“No jogo de volta, chegamos na Arena da Baixada praticamente juntos com o ônibus do Athletico-PR e estava aquele tumulto na entrada. Os torcedores, na boa, viram o Caio Ribeiro (comentarista) e eu e começaram a chacoalhar o carro, cantar... o Caio cantou junto... Foi um jogo duro em que o time paranaense conseguiu uma vitória dura, mas marcante para quem torceu e trabalhou”, contou.

Na memória de Cleber Machado, a final de 2012, entre São Paulo e Tigre, por todas as circunstâncias que envolveram aquele jogo, tem um espaço reservado. “Toda final é legal. A decisão entre São Paulo e Tigre foi bacana, porque envolveu a despedida do Lucas Moura. Ainda teve aquela confusão no intervalo, em que o time argentino não voltou para o segundo tempo. O São Paulo já estava há quatro anos sem ganhar um título. Um time que deu outro peso às conquistas internacionais”, disse.

Mauro Beting, Cleber Machado e Nadine Basttos vão conduzir a transmissão do SBT neste sábado. Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Direto do Uruguai, neste sábado, Cleber terá as companhias do comentarista Mauro Beting e da analista de arbitragem Nadine Câmara Basttos. As reportagens ficam a cargo de Eduardo Trovão e André Galvão. Ao todo, o SBT levou para Maldonado 14 profissionais. A emissora de Silvio Santos começa a transmitir o evento às 16h. “A gente espera marcar mais uma história, conquistar um bom resultado e gritar ‘Fortaleza campeão da Sul-Americana’”, disse o narrador.