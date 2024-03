Quatro jogadores do Vélez Sarsfield são presos acusados de abuso sexual

Os jogadores, que já estavam afastados dos trabalhos do Veléz e impedidos de sair da Argentina durante 90 dias, aguardam a decisão do juiz Lucas Alfredo Taboada para saber se seguem detidos ou se aguardam o processo em liberdade. O desfecho do caso deve ocorrer até dia 20, quarta-feira.

O Vélez divulgou em um comunicado nas redes sociais que suspendeu o contrato de trabalho com o quarteto. Em nota, o clube reiterou profunda preocupação pelos fatos denunciados e afirmou que estão à disposição da justiça para apurar os fatos.